Guatemala registra seis muertes y 348 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó en cadena nacional que cuatro de los seis fallecidos este domingo tenían menos de 65 años y que se realizaron 1.637 pruebas para detectar los 348 nuevos contagios. EFE/Esteban Biba

Guatemala, 31 may (EFE).- Guatemala llegó este domingo a 108 muertes por COVID-19 tras la muerte de seis personas en las últimas 24 horas, además de detectar 348 nuevos casos, que se suman a los 5.087 contagios de coronavirus en total.

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó en cadena nacional que cuatro de los seis fallecidos este domingo tenían menos de 65 años y que se realizaron 1.637 pruebas para detectar los 348 nuevos contagios.

De acuerdo al funcionario, 29 pacientes fueron de alta hoy para contabilizar un total de 735 personas que se han recuperado.

El departamento de Guatemala, con 3.462 casos positivos, representa el 68 por ciento de contagios de todo el país, seguido de San Marcos, fronterizo con México, que contabiliza 271 personas con coronavirus (5,7 %), según datos oficiales.

El presidente del país, Alejandro Giammattei, flexibilizó para los próximos siete días el toque de queda vigente en el país, anteriormente de cinco de la tarde a cinco de la mañana y ahora de seis a la tarde a cinco de la mañana.

La decisión obedece, según el gobernante, al incremento de las lluvias en el país, lo cual provoca embotellamientos de tráfico, además de que, de acuerdo a Giammattei, el país empezará próximamente una desescalada del confinamiento.

Los 348 casos de este domingo equivalen a la segunda cifra más alta en un día para Guatemala, solamente detrás del pasado 24 de mayo cuando fueron detectados 370.

Al menos 260 funcionarios guatemaltecos han contraído la enfermedad entre policías, más de 150, agentes municipales de tráfico, soldados, miembros del sistema de salud y trabajadores de algunos ministerios, de acuerdo con varias fuentes estatales.

El 23 de mayo se registró la primera muerte por coronavirus de un miembro del personal sanitario, un auxiliar de enfermería que trabajaba en un hospital en el oeste del país.

Según medios locales, un médico falleció este viernes también por COVID-19, y dos miembros más del personal sanitario y un agente de policía han perdido la vida por la enfermedad, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Las muertes por coronavirus en el país se dispararon el pasado jueves con 12 decesos en un solo día, cuando anteriormente la nación centroamericana no había superado la barrera de cinco muertes diarias a causa de la enfermedad.