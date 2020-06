Goldman cree que mercado laboral de EEUU podría estar repuntando

(Bloomberg) -- El mercado laboral de EE.UU. está mostrando las primeras señales de recuperación, según Goldman Sachs Group Inc.

Una caída en las solicitudes por desempleo existentes, especialmente en los estados que reanudaron la actividad antes que otros, sugiere que la contratación por parte de las empresas podría estar empezando a repuntar, escribieron analistas liderados por el economista de Nueva York Jan Hatzius en un informe a clientes el domingo.

Los economistas advirtieron que la cifra de solicitudes de desempleo envían señales mixtas, las cuales dificultan la interpretación de los datos. En una etapa anterior de la crisis, las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo, que continúan superando los 2 millones por semana, habían sido un buen indicador de la tendencia general. Sin embargo, a medida que las empresas comienzan a contratar de nuevo, las solicitudes de prestaciones existentes podrían ser un mejor indicador.

Los economistas de Goldman dijeron que esperaban que el desempleo alcanzara su peor momento en junio, con un 25%, pero ahora creen que el máximo podría haber ocurrido el mes pasado, cuando la tasa de desempleo alcanzó alrededor del 22%, según sus cálculos.

El empleo debería mejorar con bastante rapidez en la segunda mitad del año, dijeron, porque la mayoría de los despidos han sido temporales en lugar de permanentes.

No obstante, los cambios en el Programa de Protección de Nóminas, que probablemente el Congreso aprobará, podría frenar el incentivo para que las empresas vuelvan a contratar, dijeron.

