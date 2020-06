Fondos recurren a tercerización durante crisis de coronavirus

(Bloomberg) -- Un cambio secular en la negociación de valores acelera la revolución en la manera en que algunas empresas de inversión realizan negocios.

Con operadores en casa navegando por las oscilaciones de mercado más pronunciadas de la historia, más administradoras de fondos están recurriendo a empresas de tercerización para comprar y vender activos financieros en su nombre. Ahora que sus empleados corren el riesgo de enfermarse o perder el acceso regular a los lugares de mercado, el lado de la compra durante la cuarentena se está dirigiendo a una industria en auge que está atrayendo a grandes competidores como State Street Corp., AllianceBernstein Holding LP y Wells Fargo & Co.

Al hacerlo, los proveedores más grandes informan un aumento en los ingresos a medida que aumentan los volúmenes de transacciones y se registran nuevos clientes.

Los operadores tercerizados actúan esencialmente como intermediarios entre el lado de compra y el lado de venta en la operación de flujos de negociación. Algunas divisiones de trading tercerizado operan dentro de empresas de servicios financieros más grandes, como Jefferies Financial Group Inc., mientras que otras operan como pequeñas firmas independientes. Su discurso ante los administradores de activos: garantizar la mejor ejecución con una extensa red de corredores de bolsa y tecnología de alta velocidad, cuyo mantenimiento podría ser costoso para fondos más pequeños.

“Hemos visto a personas agregar nuestro equipo de contratación externa solo para poder decir que tienen sistemas y una configuración en caso de que sus operadores se enfermen con COVID”, dijo Bobby Croswell, director de operaciones tercerizadas de EE.UU. en Cowen Inc. Los ingresos de tercerización de la empresa se duplicaron en el primer trimestre en comparación con el mismo período en 2019.

A medida que la pandemia desata riesgos operativos sin precedentes, administradores de fondos se unen a sus pares que han acudido a estos servicios en los últimos años para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y reducir los costos, mientras que la liquidez se vuelve cada vez más fragmentada.

Entre los nombres más establecidos, Outset Global LLP dice que su lista de clientes ha crecido en 45% en el año hasta abril. Tora Trading Services Ltd. dice que las ventas aumentaron 105% en los primeros tres meses del año desde el período anterior, a medida que los clientes existentes aumentaron el uso y nuevos se registraron. Tourmaline Partners LLC, una empresa de tercerización con sede en Stamford, Connecticut, acaba de conseguir una inversión mayoritaria de una firma de capital privado que ayudará con los planes de expansión.

