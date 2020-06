FMI ve poco margen para que Argentina aumente pagos a bonistas

(Bloomberg) -- La propuesta de reestructuración de deuda más reciente de Argentina restablecería la sostenibilidad de la deuda, y hay poco espacio para aumentar aún más los pagos a los acreedores privados, según el Fondo Monetario Internacional.

“Existe solo un margen limitado para aumentar los pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda”, dijo el FMI en un comunicado del staff técnico publicado el lunes. “La propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el reestablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”.

Son los primeros comentarios del FMI desde que publicó una “nota técnica” de 18 páginas el 20 de marzo, en la que analiza la capacidad del Gobierno para pagar a los acreedores. Después de semanas de silencio, insistiendo en que las negociaciones eran un problema únicamente entre los acreedores y las autoridades argentinas, el FMI está haciendo otro esfuerzo público para apoyar la oferta del Gobierno.

En marzo, el FMI dijo que Argentina necesitaba entre US$55.000 millones y US$85.000 millones en alivio de la deuda para ponerla en un camino sostenible. Liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno revisó su oferta a los acreedores el 26 de mayo. Los acreedores han enviado una contraoferta que proporcionaría un alivio de flujo de efectivo de US$36.000 millones.

Los funcionarios del FMI declararon que la deuda de Argentina era insostenible a principios de este año y pidieron a los acreedores que hagan una “contribución significativa” para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda de Argentina. El país entró en default el 22 de mayo, pero continúa negociando con los acreedores para reestructurar US$65.000 millones en deuda externa.

El papel del FMI es particularmente importante, ya que en 2018 otorgó a Argentina un rescate financiero récord de US$56.000 millones cuando el país comenzaba a entrar en una recesión. El préstamo no ayudó a cambiar la economía, y ambas partes han estado esperando a ver cómo concluyen las negociaciones con los acreedores privados antes de reformular los pagos de Argentina al FMI.

Nota Original:IMF Sees Little Scope for Argentina to Boost Creditor Payments

