En mayo se canceló el Maratón de Boston y varios deportes comenzaron a volver

Fotografía de archivo de participantes durante la 123 edición del maratón de Boston el 15 de abril de 2019 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. EFE/Herb Swanson/Archivo

Bogotá, 1 jun (EFE).- Con la pandemia del coronavirus en América, el mes de mayo destacó porque en algunos deportes, como el fútbol y el ciclismo, se retomaron los entrenamientos individuales, mientras que el Maratón de Boston sufrió un duro golpe al ser cancelado por primera vez en 124 años.

Y mientras el fútbol volvió a jugarse a puerta cerrada desde el 19 de mayo en Costa Rica, en México se cancelaron los torneos Clausura 2020 masculino y femenino, luego de que en una Asamblea extraordinaria la Liga Mx determinó que no existen condiciones para terminarlos por la COVID-19.

Los dueños del fútbol mexicano decidieron que no se declarará a ningún equipo campeón, aunque Cruz Azul y León, los dos primeros lugares, jugarán la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021.

Cabe recordar que en México 17 futbolistas dieron positivo por COVID-19, 15 del Santos Laguna, 1 de las Chivas y 1 jugadora de los Pumas.

En Colombia, los futbolistas retomarán los entrenamientos individuales el 8 de junio y, si no pasa nada extraordinario, la Liga se reanudará en agosto, mientras que la competencia femenina lo hará en septiembre.

Sin embargo, el América de Cali, campeón en diciembre pasado de la liga, anunció que no le renovará el contrato al entrenador brasileño Alexandre Guimaraes por la mala situación económica del club.

El torneo colombiano está suspendido desde el 13 de marzo, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El ciclismo también fue beneficiado ya que el Gobierno autorizó a 50 pedalistas, entre ellos Egan Bernal, Nairo Quintana y Fernando Gaviria, a entrenarse en carretera para que puedan prepararse para las carreras que disputarán en el segundo semestre como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

En Ecuador, cinco integrantes del Emelec, que dirige el español Ismael Rescalvo, dieron positivo por COVID-19.

Tras varios días de aislamiento ordenado por el Gobierno para contener el avance del coronavirus, Emelec se convirtió el jueves en el primer club del fútbol ecuatoriano en retornar a las prácticas, seguido por el campeón Delfín, con vistas a la probable reanudación del torneo en julio sin la presencia de aficionados.

Los 14 clubes restantes comenzaron también con los chequeos médicos para volver a los entrenamientos el próximo 8 de junio, tras la paralización de actividades ocasionada por la pandemia desde el pasado 15 de marzo.

En Argentina, por su parte, la vuelta del fútbol aún parece lejana ya que la cuarentena obligatoria en ese país va al menos hasta el 7 de junio. Allí no hay competencias desde el 17 de marzo.

En Paraguay, el torneo Apertura se reanudará el próximo 18 de julio a puerta cerrada tras la suspensión en la octava jornada por la COVID-19.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), informó que el 10 de junio comenzarán los entrenamientos individuales y señaló que la APF se hará cargo de la totalidad de las pruebas de COVID-19 de jugadores y personal presente en los partidos.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay anunció que deportistas de alto rendimiento de atletismo, natación, tenis, golf y ciclismo retomaron sus prácticas, en grupos de hasta seis con medidas de higiene, desinfección y distanciamiento físico.

También por la COVID-19 una de las carreras insignias del atletismo mundial se canceló por primera vez en 124 años: el Maratón de Boston.

Los organizadores dijeron que el Maratón tendrá un "evento virtual entre los días 7 y 14 de septiembre", en el que los participantes que verifiquen que corrieron 42,165 km por su cuenta recibirán la medalla de haberlo completado.

La carrera había sido programada para el 20 de abril antes de posponerse durante 5 meses debido a la pandemia.

MAYO DEJÓ LUTO EN EL DEPORTE

.1. El adiós de 'Don' Shula

El 4 de mayo murió en su casa Francis Donald Shula, 'Don' Shula, el entrenador con más victorias en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), a la edad de 90 años, según informaron los Dolphins de Miami, el equipo de sus amores.

Como entrenador de los Dolphins, cargo que ejerció durante 26 años, llevó al equipo a cinco finales del Super Bowl y ganó dos de ellas, además de la única temporada perfecta en la historia de la NFL, en 1972, al no sufrir derrotas.

.2. Muere el exbasquetbolista Teherán

Ese mismo 4 de mayo falleció en Cartagena a los 54 años el expivote colombiano Álvaro Teherán, exjugador de los equipos españoles de baloncesto Unicaja Málaga y Montakit Fuenlabrada.

Teherán falleció tras sufrir problemas renales desde diciembre.

El colombiano, de 2,15 metros de estatura, estuvo cerca de jugar en los 76ers de Filadelfia en la temporada 93/94, pero la víspera del que sería su debut en la NBA le dijeron que no contaban con él.

.3. Se fue el que fue mejor que Maradona

El exfubolista Tomás 'el Trinche' Carlovich, considerado como uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, murió el 8 de mayo a los 74 años tras no recuperarse del asalto que sufrió dos días antes en la provincia de Santa Fe.

Carlovich estaba internado en terapia intensiva y en coma inducido tras ser golpeado en la cabeza por un joven que le robó la bicicleta en Rosario, su ciudad natal.

Considerado un emblema del fútbol gaucho pese a haber jugado gran parte de su carrera en categorías menores, hasta Diego Maradona le regaló una camiseta con la frase: "Trinche, vos fuiste mejor que yo".

.4. Jerry Sloan también partió

Jerry Sloan, exentrenador de los Utah Jazz de John Stockton y Karl Malone, con los que fue dos veces finalista de la NBA, falleció el 22 de mayo a los 78 años tras complicaciones en dos enfermedades que padecía: Parkinson y demencia senil.

Sloan dedicó su vida al baloncesto, tanto de jugador como de entrenador y destacó sobre todo cuando tomó las riendas de los Jazz en 1988 y lideró su época más exitosa con las dos finales al hilo, pero cayó frente a los Bulls de Michael Jordan.

Sloan sumó 1.221 triunfos en sus 23 años como técnico, retirándose como el tercero con más victorias de la historia de la Liga, y fue introducido en el Salón de la Fama de la NBA en 2009.

Claudia Aguilar Ramírez