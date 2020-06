El presidente italiano pide unidad antes de que la derecha proteste contra el Gobierno

EFE/EPA/QUIRINALE

Roma, 1 jun (EFE).- El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, pidió hoy unidad a los partidos políticos ante la difícil gestión de la crisis del coronavirus, horas antes de que la derecha organice mañana una especie de "flashmob" en cien ciudades del país en protesta contra el Gobierno.

"El 2 de junio se celebra el aniversario del nacimiento de nuestra República. Lo haremos en un ambiente donde experimentamos sentimientos de incertidumbre y razones de esperanza al mismo tiempo, entre el dolor de la tragedia y la voluntad un nuevo comienzo", señaló Mattarella en un mensaje.

Igual que en 1946, cuando los italianos eligieron su forma institucional de Estado, el país necesita hoy "superar las divisiones" para lograr un nuevo impulso tras el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19, dijo.

En 1946 "las fuerzas políticas, que estaban divididas, distantes y opuestas en muchos puntos, encontraron formas de colaborar en la redacción de nuestra Constitución, convergiendo en el intercambio de valores y principios en los que basar nuestra democracia", ha subrayado el jefe del Estado italiano.

Mattarella envió este mensaje en la víspera de la manifestación que ha organizado la derecha, formada por la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, y sus colegas de coalición Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni.

Las medidas para contener la pandemia impiden por ahora organizar concentraciones masivas, por lo que han convocado una especie de "flashmob silencioso" en cien ciudades del país. Salvini, Meloni y Antonio Tajani, en sustitución de Berlusconi, acudirán al acto organizado en Roma.

El evento será "un ensayo general de otro gran acto conjunto, programado para el 4 de julio", señala una nota de la Liga.

"Las de mañana serán iniciativas simbólicas, no te pedimos que salgas a la calle con nosotros. Hemos optado por actos dentro de los parámetros de seguridad, porque aún no conocemos del todo la curva de contagios tras la reapertura del país y no queremos dar al Gobierno excusas para que descargue sus errores sobre nosotros", indicó Meloni en un vídeo en las redes sociales.

De forma paralela al acto en Roma, habrá otro "flashmob" frente al Duomo de Milán, en el que participarán votantes de estos partidos en el respeto de las medidas de seguridad, garantizando la distancia de al menos metro y medio entre personas y con mascarillas.

El presidente de la región de Lombardía, de la que Milán es la capital, Attilio Fontana, había anunciado su asistencia, pero finalmente no podrá participar porque recibirá al presidente Mattarella en su visita a Codogno, considerado el epicentro de la pandemia en Italia.

El coronavirus ha dejado por ahora 33.475 fallecidos y 233.197 contagios totales desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero en Italia.