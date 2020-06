El Emelec continuará sus entrenamientos pese a la prohibición de las autoridades

La ministra de Deporte de Ecuador, Andrea Sotomayor. EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 1 jun (EFE).- El Emelec anunció este lunes que mantendrá a su plantilla en el plan de entrenamientos que retomaron el jueves pasado, pese a la prohibición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE, oficial) que también respalda la Secretaría del Deporte de Ecuador.

Nassib Neme, presidente del Emelec, argumentó que "el derecho al trabajo, a expresarse y a la movilidad es universal" y no pueden ser prohibidos, en clara oposición a la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, quien reiteró que la actividad deportiva profesional "está prohibida hasta segunda orden".

Sotomayor ha respaldado una nueva decisión del COE, que anuló una autorización inicial suya para permitir el retorno de la actividad deportiva profesional con el argumento de que se cometieron "arbitrariedades y desacato a las normas establecidas".

Al confirmar su desacato, Neme afirmó que "el COE Nacional solo da directrices, no puede revocar o sancionar".

Una vez que en Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus y sede de Emelec, comenzaron a bajar los casos de contagios por COVID-19, los directivos ordenaron exámenes médicos a sus jugadores y los miembros de la comisión técnica antes de retornar a los entrenamientos.

Durante ese proceso se detectaron ocho casos positivos, que fueron aislados al tiempo que se garantizó que los afectados no tuvieron contacto con los jugadores que volvieron a las prácticas el jueves pasado.

Tras una reunión del Consejo de Presidentes de la Liga Pro celebrado en la última semana de mayo, los clubes se comprometieron a cumplir los protocolos inicialmente fijados por el COE con el propósito de regresar desde el 8 de junio a la actividad, que quedó suspendida el 15 de marzo a consecuencia de la pandemia.

Durante la reunión de los directivos de clubes se estableció como fecha para la probable reanudación del torneo el 17 de julio.