Corte Suprema confirma Junta de Puerto Rico para resolver deuda

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la Junta Federal de Control Fiscal responsable de resolver la crisis de deuda de Puerto Rico, rechazando críticas de tenedores de bonos y reforzando los esfuerzos del panel para sacar a la isla de su quiebra récord.

En una decisión unánime el lunes, la Corte Suprema dijo que la junta fue designada constitucionalmente. Los opositores argumentaron que sus miembros deberían haber sido nominados por el presidente y confirmados por el Senado.

Un fallo en contra de la junta habría significado una mayor agitación para un territorio estadounidense que se ha visto impactado por un devastador huracán en 2017, terremotos a principios de este año y ahora el brote de coronavirus. Los tenedores de bonos, liderados por Aurelius Investment LLC, intentaban aclarar gran parte del trabajo de la junta y, con el tiempo, obtener más por sus participaciones de lo que ofrece el panel de supervisión.

Resolver la bancarrota y la carga de la deuda de la comunidad podría, a la larga, ayudar a despejar el camino para una mayor inversión y crecimiento económico.

En un escrito para la corte, el juez Stephen Breyer dijo que la junta no estaba sujeta a la cláusula de nombramientos de la Constitución, que requiere la confirmación del Senado para “funcionarios de Estados Unidos”. Breyer dijo que el panel maneja principalmente asuntos locales.

“La junta posee facultades considerables, incluida la autoridad para sustituir su propio criterio por el criterio considerado del gobernador y otros funcionarios electos”, escribió Breyer. “Pero este poder concierne principalmente a asuntos locales”.

Matthias Rieker, vocero de la junta, no formuló comentarios inmediatos.

Nota Original:Puerto Rico Board Upheld by Top Court in Defeat for Bondholders

