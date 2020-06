Confusión en Venezuela en primer día de aumento de gasolina

(Bloomberg) -- En el primer día de incremento sustancial de la gasolina en Venezuela, es difícil decir quién está más confundido: ¿los empleados en las estaciones o los conductores?

La buena noticia es que hay un suministro más visible de gasolina en las estaciones de combustible en la capital Caracas que en las semanas y meses anteriores. La mala noticia es que las filas todavía son kilométricas y si se tiene la suerte de llegar al frente, muchas estaciones enfrentan problemas para aceptar transacciones con tarjetas bancarias o escanear tarjetas especiales destinadas a subsidios.

“He estado aquí desde las 4 a.m. y espero llenar el tanque con gasolina subsidiada”, dice Marcos Rojas, ingeniero en una estación en el sureste de Caracas. Era el primero en la fila a las 7 de la mañana y la estación, asegurada por la policía y la milicia progubernamental, no había abierto.

El gerente estaba esperando instrucciones de la compañía estatal de energía, PDVSA, sobre cómo trabajar con los diferentes métodos de pago. “No he recibido ninguna información de ellos y tengo más de 200 conductores esperando en la fila”, dijo, pidiendo anonimato por temor a represalias.

En una estación cerrada cercana, las líneas se extendían por más de un kilómetro hasta llegar a una autopista. Se prometió el suministro para más adelante, cuando el personal militar a cargo del área lo autorizara. A las aglomeraciones se suma el hecho de que la cuarentena por el coronavirus de Venezuela se está relajando por primera vez en varios meses el lunes.

En las estaciones donde la gente podía llenar y pagar, algunos entraban a tiendas de conveniencia para usar las máquinas de tarjetas, mientras que otros pagaban en efectivo, a veces con dólares.

La decisión del presidente Nicolás Maduro de aumentar los precios del combustible a partir de esta semana representa un cambio histórico en la política, después de décadas de fuertes subsidios que han significado que la gasolina fuera esencialmente gratuita para los venezolanos durante décadas. Ahora, debido a las paralizantes sanciones estadounidenses y la mala gestión de la industria energética nacional, incluidas las refinerías, el combustible es escaso y el país depende de los envíos desde el aliado Irán para aumentar los inventarios.

Como parte del plan, la gasolina se venderá a dos precios. Para las personas que se inscribieron en un programa de subsidio del Gobierno llamado Tarjeta de la Patria, que está vinculado a un sistema de pago biométrico, costará 5.000 bolívares (2,5 centavos de dólar) por litro, por aproximadamente 120 litros al mes por vehículo. Para todos los demás, las estaciones de gasolina cobrarán el equivalente a 50 centavos de dólar por litro.

“Es duro, pero ¿qué puedo hacer? Tendré que comenzar a incluir la gasolina en mi presupuesto familiar”, dijo María Fernanda, de 44 años, mientras esperaba en la fila para llenar su tanque en una estación de servicio prémium. “Fui a la estación de precio regulado pero me fui, porque el sistema se sigue cayendo y la gente no podía pagar. Aquí es costoso, pero al menos no tanto como en el mercado negro”.

Nota Original:Confusion Reigns in Venezuela on First Day of Higher Gas Prices

©2020 Bloomberg L.P.