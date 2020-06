Compra masiva de gas pimienta en Amazon por protestas en EE.UU.

(Bloomberg) -- Están comprando gas pimienta en Amazon.com Inc. a medida que continúan las manifestaciones en todo el país y la defensa propia se convierte en una prioridad para algunos estadounidenses.

Un bote de gas pimienta de Sabre por US$9,48 figuró entre lo más vendido en la categoría de deportes y actividades al aire libre de Amazon el lunes en la mañana, suplantando a los más vendidos como pantalones cortos y camisetas, según Marketplace Pulse, que monitorea el sitio. Una polaina de cuello, que cubre nariz y boca y se volvió popular durante la pandemia, es el segundo producto más vendido.

Un comprador de Amazon llamado “Bill” dejó una reseña de 5 estrellas para el gas pimienta el 31 de mayo, comentando: “acaba con el policía cuando se metan contigo”. La gente está intercambiando recomendaciones para productos de defensa personal en plataformas de redes sociales como Twitter, donde los usuarios están publicando enlaces hacia el gas pimienta de Sabre en Amazon.

Protestas han sacudido ciudades estadounidenses desde el asesinato bajo custodia policial de George Floyd, que era de raza negra. Las autoridades acusaron al oficial de policía Derek Chauvin del asesinato de Floyd. Algunas manifestaciones se han vuelto violentas, con saqueos de negocios e incendios a edificios y vehículos.

Sabre, que también fabrica pistolas paralizantes y otros productos utilizados por la policía, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Un representante del área de servicio al cliente dijo que todos los ejecutivos de la compañía estaban en una reunión. Según opiniones de clientes, el gas pimienta se puede utilizar para defensa propia.

Amazon se convirtió en un espacio para encontrar artículos esenciales del hogar, como papel higiénico y toallitas desinfectantes para compradores que permanecen en casa para evitar contraer COVID-19. El aumento en las ventas de gas pimienta muestra cómo las protestas en todo el país están influyendo en la demanda de los consumidores. Las clasificaciones de productos más vendidos de Amazon proporcionan un indicador en tiempo real sobre cambios repentinos en la demanda de los consumidores.

