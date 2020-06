Comienza el año escolar en la costa ecuatoriana, la más golpeada por el COVID-19

Según el Ministerio, los establecimientos, docentes, tutores y autoridades "están listos" para implementar el modelo pedagógico nacional "Plan Educativo: Aprendemos juntos en casa", que hace énfasis "en el apoyo emocional". EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 1 jun (EFE).- Alrededor de 2,5 millones de estudiantes inician este lunes, desde casa, sus actividades académicas en el archipiélago de Galápagos y en la región costera de Ecuador, la más golpeada por el coronavirus, con más de 21.000 positivos de los 39.098 casos confirmados en el país.

En las regiones Costa-Galápagos hay 16.568 instituciones educativas y 102.918 docentes en todos los sostenimientos.

NUEVA MODALIDAD

Una fuente del Ministerio de Educación señaló este lunes a Efe que el régimen educativo Costa-Galápagos se desarrollará bajo tres ejes de acción: virtual (internet), televisión y radio educativa, y con fichas pedagógicas impresas.

Ejes que se aplicarán en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales, particulares y municipales de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

Según el Ministerio, los establecimientos, docentes, tutores y autoridades "están listos" para implementar el modelo pedagógico nacional "Plan Educativo: Aprendemos juntos en casa", que hace énfasis "en el apoyo emocional".

Para el nuevo año lectivo, los estudiantes pueden apoyarse en el Portal Plan Educativo COVID-19, que contiene actividades pedagógicas en casa organizadas por día, asignatura, textos escolares digitalizados, lineamientos y protocolos para estudiantes, familias y docentes ante la emergencia.

Asimismo, hay más de 30 plataformas y portales complementarios por nivel y subnivel, así como acceso a cursos de formación docente en otras plataformas.

Así también, a través de los Distritos Educativos se distribuirán guías pedagógicas impresas para los estudiantes que no cuentan con conectividad, una de las más grandes preocupaciones en la zona en el inicio del año escolar.

Se ha implementado la televisión educativa con franjas en canales con cobertura nacional y con el programa "Aprender la Tele", además de "Educa Radio", en más de mil emisoras.

El ministerio recordó que las escuelas y colegios no deben exigir a los padres de familia o representantes legales la compra de uniformes, útiles o materiales escolares o impresos "mientras no se retomen las actividades presenciales regulares".

El periodo lectivo se desarrollará en dos quimestres: el que comienza hoy, concluirá el jueves 8 de octubre y el segundo, que comenzará el 15 de octubre y terminará el 12 de marzo de 2021.

LA COSTA, LA MÁS GOLPEADA POR EL COVID-19

Según las cifras oficiales del domingo, en Ecuador hay 39.098 casos positivos del coronavirus, enfermedad por la que han fallecido 3.358 personas.

Hasta el domingo se habían tomado 117.422 muestras para COVID-19 en el país, entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales se habían descartado 50.462 casos.

Del total de 39.098 contagiados, 30.142 se confirmaron por PCR y 8.956 a través de pruebas rápidas.

Los datos por provincias, que se basan únicamente en las pruebas PCR, indicaban que la provincia costera del Guayas seguía liderando la lista con 14.061 contagiados y 1.405 fallecidos, seguida de la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 3.940 positivos y 304 decesos.

Les seguían en orden las provincias de Manabí con 2.225 casos, Los Ríos con 1.509, El Oro que reúne 1.094 contagios y Santo Domingo de los Tsáchilas con 1.043 positivos, mientras que el resto de provincias tenían menos de mil casos cada una.

El total de contagiados en la costa ascendía el domingo a 21.565, y a 76 el de Galápagos, mientras que en los Andes había 7.434, y en la Amazonía 1.067.

De acuerdo al parte oficial, 15.454 contagiados estaban el domingo estables en aislamiento domiciliario y 462 hospitalizados en condición estable, mientras que 232 se encuentran ingresados bajo pronóstico reservado.

Además 3.900 pacientes se habían recuperado, 4.476 recibieron el alta hospitalaria y 11.216 han sido dados de alta epidemiológica.

Ecuador se encuentra en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para encarar la pandemia del COVID-19 y busca pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones en vigor desde el pasado 16 de marzo.