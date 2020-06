Colombia ofrece bonos a 10 y 30 años para financiar estímulo

(Bloomberg) -- Colombia se une a sus pares latinoamericanos, incluidos Chile y Perú, en recurrir a los mercados internacionales, a medida que aumenta el gasto para compensar el costo económico de la pandemia de coronavirus.

La nación andina está ofreciendo deuda denominada en dólares con vencimiento en 2031 y rendimiento de aproximadamente 300 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU. similares, y deuda con vencimiento en 2051 y rendimiento de alrededor de 330 puntos básicos por encima de los Tesoros, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar. La venta es administrada conjuntamente por HSBC, Itaú BBA y Santander.

“La necesidad de fondos en Colombia es enorme”, asegura el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo. “El hecho de que esté ofreciendo un bono a 30 años envía un mensaje positivo de que hay apetito por Colombia”.

Hasta ahora, el país ha resultado menos afectado por la pandemia de coronavirus, con un menor número de contagios confirmados que sus vecinos. Pero la cuarentena, que comenzó a fines de marzo, ha tenido un alto costo en la economía, dejando a millones sin trabajo.

El Gobierno proyecta que la economía se contraerá 5,5% este año, lo que sería su peor desempeño desde que se iniciaron los registros, en 1905. También advirtió que el déficit fiscal puede superar el 6,1% del PIB si la economía se contrae aún más.

La Administración del presidente Iván Duque ha dicho que el paquete de estímulo de Colombia es equivalente a casi el 10% del producto interno bruto, incluida la oferta de garantías para los préstamos otorgados por los bancos. El país tiene casi 30.000 casos confirmados del virus hasta la fecha y 939 muertes.

Nota Original:Colombia Offers Bonds Due in 10 and 30 Years to Fund Stimulus

