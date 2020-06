Colombia abre más centros comerciales en el inicio de la flexibilidad de la cuarentena

Un adulto mayor camina este lunes por una de las calles del sector de Kennedy, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 1 jun (EFE).- Unos 90 centros comerciales abrieron sus puertas en Medellín, la ciudad colombiana que mejor manejo le ha dado a la pandemia, situación que contrasta con lo que ocurre en Bogotá donde la barriada más densamente poblada de la ciudad, Kennedy, fue cerrada desde este lunes para contener la expansión del coronavirus.

La reapertura de los centros comerciales coincide con el inicio del periodo de mayor flexibilidad de la cuarentena, vigente desde el 25 de marzo, y con lo cual el Gobierno colombiano busca darle aire a la economía del país, golpeada por una desaceleración del crecimiento y un desempleo que en abril ascendió hasta el 19,8 %.

"Hoy se abren en Medellín todos los centros comerciales que superaron protocolos, personal de la Secretaría de Salud verificó que estén cumpliendo los protocolos y esos van a ser reabiertos", dijo a periodistas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En Colombia hay 29.383 personas contagiadas de COVID-19, de las cuales 939 han fallecido y se han recuperado 8.543.

PRUEBAS PILOTO

El funcionario explicó que en los próximos días la capital del departamento de Antioquia (noroeste) realizará pilotos en otros establecimientos que "van a permitir desde la próxima semana hacer una reapertura general del comercio de la ciudad".

Sin embargo, Quintero recordó que la amenaza del coronavirus es "real" y que por lo tanto la gente deben utilizar siempre el tapabocas y conservar la distancia, medidas eficaces para evitar los contagios.

Para que la gente pueda visitar los centros comerciales a los que se les aprobó los protocolos de bioseguridad debe estar registrada en las plataformas de Medellín Me Cuida o CoronApp y tener activado su bluetooth para acelerar el proceso de identificación al momento de ingresar a los establecimientos.

La Alcaldía de Medellín ha insistido en que esa información es fundamental para hacer cercos epidemiológicos en caso de que se registren enfermos de COVID-19.

Hasta el 31 de mayo Medellín registró 532 contagiados y 35 fallecidos.

CONTRASTE CON BOGOTÁ

Mientras eso ocurre en la capital de Antioquia, en Bogotá, que bordea los 10.000 casos y es el principal foco de la pandemia en Colombia, la jornada arrancó con el cierre del populoso sector de Kennedy, según decidió la alcaldesa Claudia López al argumentar que en esa zona están disparados los contagios.

A Kennedy, -con más de un millón de habitantes y "cerrada" hasta el 14 junio- solo se permite el ingreso y salida de personas que trabajan en la prestación de servicios de salud, cuidado de adultos mayores, labores de abastecimiento y adquisición de alimentos o "asuntos de fuerza mayor".

Según la alcaldesa, lo que se pretende con esa medida es cuidar a las personas que viven en esa localidad y "no sacrificar el mejor desempeño epidemiológico y de reactivación económica y empleo que hay en el resto de la ciudad".

Sin embargo, pese a que las restricciones se mantuvieron en la zona, muchas personas salieron a las calles como si fuera un día normal bajo la premisa de que necesitan trabajar para poder satisfacer sus necesidades básicas.

"No he guardado la cuarentena porque no tengo quien me dé (...) ni el Gobierno, ni nadie. Yo no me puedo quedar en la casa guardando hambre, yo pago arriendo y servicios", dijo a Efe Blanca Zambrano.

La mujer, que por toda protección tiene un pasamontañas y una ruana rosada, aseguró que las medidas adoptadas por la Alcaldía "por un lado están bien pero por otro lado mal".

Zambrano hace parte de un grupo de vendedores de frutas que se ubican muy cerca de Corabastos, el mercado mayorista más grande de Colombia que está ubicado en Kennedy.

La alcaldesa de Bogotá ha defendido la importancia de las cuarentenas para contener la expansión del virus y por ello criticó el anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, de extender a 43 las excepciones para quienes pueden salir a partir de hoy.

EN TIEMPO REAL

La alcaldía también habilitó este lunes la aplicación y página web "Bogotá Cuidadora" en la que los ciudadanos de la capital podrán registrar su estado de salud para poder hacer un seguimiento en tiempo real de los casos.

Además, a través de la aplicación se podrá sacar un "pasaporte de movilidad segura" con el que transitar si se cumple alguna de las excepciones contempladas por el Gobierno Nacional.

El registro a la aplicación es obligatorio para los habitantes de Kennedy.

El secretario jurídico de Bogotá, William Mendieta, dijo este lunes en una rueda de prensa que la herramienta también servirá para que la administración "pueda comunicarle al usuario si hay un pico de contagio en su localidad" para que "cuente si él o alguien de su familia ha sentido síntomas".