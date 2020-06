Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La violencia se propaga por las ciudades estadounidenses; China responde a las medidas de EE.UU. sobre Hong Kong, y Europa emerge lentamente del aislamiento.

Muerte y división

Las protestas por el asesinato de un hombre negro desarmado por parte de un agente de policía de Minneapolis en ciudades de EE.UU. dieron lugar a caos y violencia en una nación ya dividida, al borde de la recesión, y en dificultades para reanudar la actividad tras el confinamiento por el coronavirus. Por su parte, el presidente Donald Trump está aprovechando las divisiones exacerbadas por la muerte de George Floyd para presentarse como símbolo de la ley y el orden, una estrategia para alejar la atención de su gestión de la pandemia, que se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas, en este año electoral. El presidente culpó de las protestas a Antifa, un movimiento de izquierda poco organizado que es blanco frecuente de conservadores críticos, y dijo que lo declararía grupo terrorista.

Ojo por ojo

Las autoridades del Gobierno chino instaron a las principales compañías agrícolas estatales que cesaran las compras de algunos productos estadounidenses, entre ellos la soja, mientras Pekín estudia las crecientes tensiones con Estados Unidos sobre Hong Kong. EE.UU. dijo que comenzaría a retirar las exenciones de política que permiten a Estados Unidos tratar a Hong Kong de manera diferente al continente. Entretanto, China utilizó los disturbios en las calles de EE.UU. en su repuesta. Los medios de propaganda reprodujeron escenas de edificios en llamas y duras respuestas policiales en EE.UU. La decisión de China de imponer una nueva legislación de seguridad nacional sobre Hong Kong ha provocado protestas a favor de la democracia y alarmado a los Gobiernos extranjeros.

Europa prueba la libertad

Dos de los países más afectados por el coronavirus de Europa están abriendo sus economías mientras los Gobiernos, desesperados por limitar la peor recesión que se recuerda, intentan mantener el equilibrio frente a la amenaza de una nueva ola. Hoy en el Reino Unido, algunas escuelas, mercados al aire libre y concesionarios de automóviles abrirán sus puertas y se permitirá las reuniones con personas que no sean parte de la familia fuera de las casas. Italia se prepara para abrir sus fronteras y levantar la prohibición de viajes interregionales dentro del país el 3 de junio.

Mercados

Los futuros de EE.UU. se volvieron negativos después de que los cargos chinos pidieran a las compañías agrícolas que suspendieran las importaciones de algunos productos estadounidenses, en contraposición al ánimo más optimista en Asia. El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 1,6%, mientras que el Topix de Japón avanzó un 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 se apreciaba un 0,7% a las 6:17 am. Los futuros de S&P 500 bajaban un 0,2%, el rendimiento del Tesoro a 10 años era del 0,667% y el crudo WTI perdía posiciones.

También hoy...

El PMI de fabricación para mayo se publica a las 9:45 a.m. con expectativas de una lectura de 40, lo que indica una contracción. Se espera que el Tesoro subaste deuda a corto plazo por más de US$100.000 millones a las 11:30 a.m. Hoy publican resultados Autohome Inc., EnerSys y Thermon Group Holdings, Inc.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.