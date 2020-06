Chile supera los 100.000 contagios, América Latina supera el millón de casos de COVID-19

Actualiza con cambio de origen, declaraciones de OMS sobre América Latina, reapertura de actividades en México ///Río de Janeiro, 1 Jun 2020 (AFP) - La pandemia de coronavirus golpea duramente América Latina, que ha superado el millón de casos de covid-19, pero da un respiro a Europa, que sigue avanzando este lunes hacia una suerte de normalidad. Cuatro de los 10 países con mayor número de infecciones diarias son latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México, indicó Michael Ryan, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante una conferencia de prensa virtual desde Ginebra. "Necesitamos dedicarnos a apoyar especialmente a Centroamérica y Sudamérica en su respuesta", declaró Ryan, que alertó sobre la inestabilidad de la situación en varios países, con "un alto aumento de los casos" y una creciente presión sobre los sistemas sanitarios. "No creo que hayamos alcanzado el punto álgido de los contagios y, de momento, no puedo predecir cuando se alcanzará", añadió. El foco continental está en Brasil que, con 514.849 casos, es el segundo país en número de contagios en todo el mundo, detrás de Estados Unidos. El gigante sudamericano de 210 millones de habitantes es escenario de una gran tensión política, ya que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro se opone al confinamiento decretado por varios gobernadores y alcaldes, a pesar de que el coronavirus dejó más de 29.000 fallecidos en el país. México, con 120 millones de habitantes, tiene más de 90.000 casos declarados y se acerca a los 10.000 muertos. Perú, de 33 millones de habitantes, registra unos 4.600 decesos y es el segundo país latinoamericano en número de casos de covid-19 con más de 170.000 infectados.Chile, por su parte, superó los 1.100 fallecidos y los 100.000 contagios. - Sin muertos en España - Este panorama sombrío contrasta con lo que sucede en Europa, donde se han registrado 178.080 fallecidos y más de 2,1 millones de contagios, pero la situación empieza a normalizarse.El que no se registrara ninguna muerte por la covid-19 en las últimas 24 horas en España (que acumula 27.127 muertos) es "un dato muy, muy favorable", según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.Aunque los viajes de un país a otro siguen sin habilitarse, los sitios turísticos más importantes vuelven a abrirse en Europa. Este lunes fue el turno del Museo Guggenheim en Bilbao (España, norte), el Gran Bazar de Estambul, con sus 3.000 tiendas y 30.000 comerciantes, y el Coliseo de Roma, iluminado para la ocasión con los colores de la bandera italiana.El imponente anfiteatro de la antigua Roma acogió a cerca de 300 personas que habían reservado la visita en línea, una cifra muy inferior a los 20.000 turistas diarios que solía recibir el monumento."Aprovechamos la ausencia de turistas extranjeros para pasear", se congratuló Pierluigi, un vecino de Roma que llegó con su esposa.Para Italia, la reapertura del Coliseo, que se suma a la de otros monumentos y sitios históricos en los últimos días, debe ayudar a relanzar el sector clave del turismo, muy afectado por el coronavirus que dejó más de 33.000 muertos en el país. - "Aire puro" - A pesar de un reciente rebote de casos diarios, Moscú flexibilizó un poco más este lunes sus restricciones autorizando a los comercios no esenciales a reabrir tras más de dos meses de cierre. Sus habitantes pueden ahora pasear, siempre y cuando lleven mascarilla y respeten un completo sistema de horarios."Por fin podemos respirar aire puro y ver de nuevo nuestros lugares favoritos", declaró en el famoso parque Gorki de la capital Liza Astashevskaya, una estudiante de 17 años.En el Reino Unido, las escuelas de Inglaterra, cerradas desde mediados de marzo, reciben nuevamente a los niños de 4 a 6 años y de 10 a 11, pese a las críticas de los sindicatos de maestros y los gobiernos locales que juzgan a la decisión de apresurada.Este lunes, el Reino Unido, donde la covid-19 ha dejado más de 38.000 muertos, reportó 111 nuevos decesos, su menor balance diario de fallecimientos desde el inicio del confinamiento.A pesar del temor de una segunda ola, también se avanza a la normalización en Finlandia (reapertura de restaurantes, bibliotecas y otros lugares públicos), Grecia (jardines de infantes y escuelas primarias), Rumania (cafés, restaurantes y playas), así como en Albania, Noruega y Portugal.Los franceses, de su lado, esperan con impaciencia la vuelta de los cafés y restaurantes el martes, así como el levantamiento de la prohibición de desplazarse a más de 100 km de sus casas.Pero, pese a las señales positivas que se perciben en algunos países, el coronavirus sigue muy activo. Este lunes, Irán anunció cerca de 3.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta en dos meses en ese país, y el ministro de Salud, Said Namaki, advirtió que el coronavirus está "lejos" de haber terminado. - Varios frentes para Trump - En Estados Unidos, con más de 104.000 muertos y unos 1,8 millones de casos, el presidente Donald Trump no solo enfrenta una gigantesca crisis sanitaria, sino también un estallido de protestas y disturbios en varias ciudades tras la muerte de un afroestadounidense a manos de un policía.El país, el mayor contribuyente de la OMS, decidió cortar lazos con la agencia, a la que acusa de indulgencia ante China. Sin embargo, su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este lunes su voluntad de seguir trabajando con Washington."La OMS espera que esta colaboración continúe", declaró el responsable, ensalzando "la generosidad" de Estados Unidos "durante numerosas décadas". Las medidas de confinamiento han generado malestar en países como Estados Unidos, España y Argentina, y crecen las presiones a los gobiernos para que vuelvan a poner en marcha sectores económicos vitales.En Chile, las restricciones impuestas para atajar al propagación del virus hicieron que la economía se desplomara un 14,1% en abril respecto al mismo mes del año anterior, la peor caída desde que existen registros, informó este lunes el Banco Central. Ecuador, donde se registraron unos 3.600 fallecidos entre más de 39.000 casos, decidió reanudar los vuelos comerciales domésticos y reducir el toque de queda de 15 a 11 horas.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su rueda de prensa diaria la reapertura gradual desde este lunes de actividades económicas relacionadas "con la industria automotriz, con la minería y con la industria de la construcción". 