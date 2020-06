Alerta roja en la Casa Blanca el viernes por protestas

Manifestante cerca de la Casa Blanca el 31 de mayo de 2020

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump fue llevado a un área segura el viernes por la noche luego de que se declarara una condición “roja” en la Casa Blanca, en medio de violentas protestas fuera del edificio provocadas por la muerte de George Floyd, según una persona familiarizada con el asunto.

No está claro si la medida se repitió en las dos noches de protesta posteriores en la Casa Blanca, pero los manifestantes no estuvieron tan próximos a la cerca en esas noches como el viernes.

Los manifestantes se enfrentaron con el Servicio Secreto de EE.UU. en la plaza Lafayette el viernes por la noche, junto a un anillo exterior de cercas temporales instaladas a lo largo del borde del parque, lo que provocó seis arrestos y lesiones “múltiples” entre el personal de la agencia, dijo el Servicio Secreto. En una serie de tuits el sábado por la mañana, Trump parecía deleitarse con el potencial de violencia fuera de la Casa Blanca, advirtiendo que los manifestantes del viernes se habrían encontrado con “perros agresivos” y “armas más siniestras” si se hubieran atrevido a romper la valla alrededor del propiedad.

Los manifestantes exigían justicia para Floyd, quien murió la semana pasada después de que un oficial de policía de Minneapolis se arrodillara sobre su cuello por más de ocho minutos, durante un arresto por un presunto billete falsificado de US$20.

El viernes por la noche se declaró una condición “roja” en el complejo de la Casa Blanca, dijeron tres personas con conocimiento del asunto. En esa situación, el edificio se cierra por completo: no se permite que nadie entre o salga, se ordena al personal que minimice su movimiento dentro del complejo y se implementan protecciones mejoradas para la primera familia.

Los funcionarios del Servicio Secreto estaban tensos pero tranquilos el viernes, y algunos de los ayudantes más cercanos de Trump estaban consternados de que tuiteara una invitación a sus propios partidarios para unirse a las protestas, lo que podría haber generado un enfrentamiento violento, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. La decisión de llevar al presidente al área más segura del complejo la noche del viernes fue informada anteriormente por el New York Times.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Las protestas continuaron el sábado y el domingo. El domingo por la noche, se produjo un incendio en la Iglesia Episcopal de San Juan, directamente al otro lado de la plaza Lafayette desde la cerca norte de la Casa Blanca. A una cuadra de distancia, se prendió otro incendio en la sede de AFL-CIO. La protesta de anoche no invadió de cerca el perímetro de la Casa Blanca.

Trump tuiteó el domingo “LEY Y ORDEN” y dijo que declararía a Antifa como un grupo terrorista, una medida en gran medida simbólica contra un movimiento izquierdista poco organizado. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo el lunes que Trump está enfocado en identificar a esos manifestantes, en contraposición a lo que llamó “manifestantes pacíficos legítimos” entre la multitud.

