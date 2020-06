2-4. El Leipzig retoma el podio, Dani Olmo golea y Córdoba se lesiona. EFE/EPA/INA FASSBENDER

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El Leipzig no duda como visitante, ganador de sus dos compromisos a domicilio desde la reanudación de la Bundesliga; este lunes con una remontada y una victoria de mérito contra el Colonia (2-4) para recuperar su sitio en el podio, en el estreno goleador en el torneo alemán de Dani Olmo para los visitantes y con la lesión -y el insuficiente gol- del colombiano John Córdoba para el bloque local.

Dos empates en casa y dos triunfos fuera. Es la vuelta a la competición del Leipzig desde el parón del covid-19, inmerso en la carrera por alcanzar una de las cuatro posiciones que dan derecho a jugar la Liga de Campeones del año que viene -aventaja en dos puntos a sus dos inmediatos perseguidores, el Borussia Moenchengladbach y el Bayer Leverkusen-, mientras aguarda desafío en los cuartos de final del máximo torneo europeo y Dani Olmo se afianza ya como titular. Su tercer encuentro seguido de inicio lo festejó con el gol del 2-4 con un tiro desde fuera del área.

La diferencia inicial fue de eficacia. Después no. No acertó primero el Leipzig ni Timo Werner, cuando conectó un remate con la derecha dentro del área, repelido por Horn, y sí lo hizo el Colonia y John Córdoba, cuando enganchó con la izquierda un rechace en el poste.

Era el minuto 7, el 1-0 y el duodécimo tanto en esta Bundesliga del delantero colombiano. Ha participado en tres goles en los últimos tres duelos: dos como finalizador y uno como asistente. Lo necesita su equipo, que lo perdió por lesión en el minuto 20.

Para entonces, su gol ya había sido nivelado. Porque el Leipzig, mejor casi siempre que su adversario, por mucho empeño en la presión que le puso el Colonia en su propio terreno, siguió a lo suyo: rebuscó su electricidad, tan trepidante en la transición, y encontró el 1-1 con un testarazo de manual de Schick. El servicio desde la izquierda fue del español Angeliño, inalcanzable por su lado y con un centro medido al área, donde remató el ariete, pero si no lo habría hecho Werner.

En 20 minutos, el empate de nuevo. Pero sin Córdoba, con lo que supone para el Colonia, que aparentemente no sufría nada hasta que el Leipzig transformó un despeje del portero rival en una acción ofensiva rápida, vertical y desbordante. Sobre todo, por la maniobra y el pase de Laimer, que dejó solo a Nkunku para picar la pelota ante la salida de Horn (m. 38).

Una remontada en poco más de cuarto de hora. Al descanso, 1-2. Es lo que tiene un equipo de tanta potencial, que sin nada del otro mundo ya había dado la vuelta al marcador.

Porque en la primera parte no hubo apenas rastro de Dani Olmo, titular por tercer choque consecutivo, ni tampoco tuvo ese protagonismo crucial de siempre Timo Werner. Después sí, ya en el segundo tiempo, con un gol cada uno, que pudieron ser más.

En el minuto 50, Werner aportó el 1-3 al partido, asistido por su portero Gulacsi, que atrapó una falta sobre su área y sacó en largo para dejarle solo. Es su vigésimo quinto gol en 29 jornadas de la Bundesliga. Aparte, ha dado siete asistencias. Y en el 57, Dani Olmo, a la salida de un córner, con un buen tiro desde el borde del área, evitó riesgos con el 2-4. Entre medias había marcado Modeste.

El Colonia, con Jorge Meré como recambio en el campo para los 15 minutos finales, aún no ha ganado desde la vuelta de la Bundesliga: dos de doce puntos.

- Ficha técnica:

2 - Colonia: Horn; Schmitz (Meré, m. 75), Czichos, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz (Drexler, m. 60), Rexhbecaj (Thielmann, m. 59), Jakobs (Terodde, m. 75); Jhon Cordoba (Modeste, m. 23).

4 - Leipzig: Gulácsi; Nordi Mukiele, Upamecano, Klostermann; Nkunku, Sabitzer, Laimer (Adams, m. 59), Angeliño; Dani Olmo (Forsberg, m. 85), Werner; Schick (Haidara, m. 68).

Goles: 1-0, m. 8: Córdoba. 1-1, m. 20: Schick. 1-2, m. 38: Nkunku. 1-3, m. 50: Werner. 2-3, m. 55: Modeste. 2-4, m. 57: Olmo.

Árbitro: Christian Dinger. Amonestó a los locales Leistner y Drexler y al visitante Forsberg.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Rhein Energie a puerta cerrada por la pandemia del covid-19.