Venezuela flexibilizará la cuarentena y permitirá la reapertura de empresas

Fotografía cedida por prensa Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una alocución desde el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

Caracas, 30 may (EFE).- El Gobierno venezolano anunció este sábado que flexibilizará la cuarentena por el nuevo coronavirus a partir de próximo 1 de junio y permitirá la reapertura de empresas y comercios, aunque se mantendrá el uso de mascarillas en transportes públicos y en lugares de trabajo.

La medida activará casi todos los sectores de la economía, aunque con horarios específicos que serán anunciados en las próximas horas, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

No se informó sobre el retorno de los estudiantes a las aulas, pero sí que todos los municipios venezolanos fronterizos con Colombia y Brasil no podrán tener esta flexibilización.

De igual forma, los municipios de Maracaibo y San Francisco del estado de Zulia, una región que limita con Colombia y donde en los últimos días se detectó un brote del nuevo coronavirus, tampoco podrán avanzar hacia esta primera etapa de alivio de la cuarentena.

Con todo, la flexibilización solo durará cinco días, antes de que entre en marcha un nuevo confinamiento de 10 días en el que se evaluarán resultados, por cuanto Maduro llamó a este plan "5+10".

"No es que se acabó la cuarentena, la cuarentena continúa", dijo Maduro a través de la televisión pública. "El coronavirus es muy serio, y así nos lo hemos tomado", añadió.

Venezuela inició el pasado 17 de marzo, después de detectar los primeros casos de covid-19, una cuarentena que este sábado cumplió 76 días.

Hasta ahora, el país presenta 1.459 casos confirmados de infección del virus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, teniendo en cuenta los 89 nuevos casos informados este sábado.

Del total de contagiados, 11 personas han muerto por el nuevo coronavirus, incluida una mujer que previamente había dado negativo en una prueba rápida realizada por el Gobierno.

Tras el anuncio de Maduro, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, pidió a los ancianos y personas con enfermedades base consideradas crónicas mantenerse en cuarentena pese a la flexibilización de la próxima semana, al recordar que integran la población con mayor riesgo de contagio.