Unas mil personas protestan en Berlín contra la violencia policial en EEUU

EFE/EPA/MICHELE TANTUSSI

Berlín, 31 may (EFE).- Alrededor de un millar de personas se manifestaron de nuevo hoy en Berlín en contra de la violencia policial en EE.UU. y exigiendo justicia para George Floyd, muerto durante su detención en Mineápolis (Minesota).

La concentración, convocada de forma espontánea a través de redes sociales, tuvo lugar en el multiétnico barrio de Neukölln. Los manifestaban portaban retratos de Floyd y carteles denunciando la brutalidad policial contra la población negra.

En algunos puntos de la capital alemana aparecieron asimismo grafitis con la imagen de éste, muerto mientras un policía le retenía en el suelo presionándole con la rodilla durante varios minutos.

La manifestación de este domingo sigue a la que tuvo lugar el sábado, en la que participaron más de dos mil personas ante la embajada de EEUU en la capital alemana.

También esta acción del sábado, que discurrió sin incidentes, había sido convocada a través de redes sociales.

Las acciones de solidaridad hacia Floyd han contado con más seguidores que las múltiples concentraciones programadas este sábado, tanto en Berlín como en otras ciudades alemanas, en contra de las restricciones en la vida pública por el coronavirus.

Asimismo se registraron marchas denunciando la brutalidad policial ante la embajada de Estados Unidos en Copenhague. Algunos de los concentrados portaban carteles con la frase "I Can't Breathe" -"No puedo respirar"- alusivas a la muerte de Lloyd, de 45 años, bajo la presión del agente policial.