Rockero español Bunbury pide no ceder a "normas irracionales" por la pandemia

El mundo debe rechazar toda pretensión de imponer "normas irracionales" como parte de una "nueva normalidad" por la pandemia, advierte el rockero español Enrique Bunbury, quien acaba de lanzar su nuevo disco "Posible".

"El reto principal es no ceder ante el eufemismo de la nueva normalidad, ponernos firmes con respecto a que no podemos permitir que se impongan una serie de normas irracionales", dijo Bunbury en entrevista con la AFP por videollamada desde Los Ángeles, Estados Unidos.

Para el cantante, por ejemplo, carece de sentido que las giras y los festivales musicales se realicen bajo la modalidad de "autoconciertos", transmitidos en pantallas gigantes al estilo de los autocines, una idea que se ha extendido desde Europa como alternativa a los eventos con contacto físico.

Ambas "deberán volver a la normalidad, a la que antes conocíamos", señaló el artista de 52 años.

Para eso, dice, deben resonar las voces de científicos independientes y filósofos, con la perspectiva de un "nuevo mundo" que corrija los errores del pasado.

"Tenemos que ser más reflexibles, más sensatos y sobre todo más humanos (...) Todo lo que sea alejarnos de la humanidad no tiene que entrar en los planes (...) Podemos equivocarnos, pero en nuestros genes está también el deseo de abrazarnos de nuevo", subrayó.

- No a la "nueva normalidad" -

En momentos en que la covid-19 azota a Latinoamérica y que varios países avanzan en un cauteloso desconfinamiento, Bunbury lanzó el viernes "Posible", su décimo trabajo como solista.

Como a muchos, la pandemia lo obligó a aplazar los planes de promoción y giras, y ante la duda de si estrenar o no el álbum, decidió mostrar lo que no podía tener "indefinidamente" guardado, explicó.

"El disco aparece en este momento en el que en algunos países se empieza a ver cierto optimismo y también cierta apertura", matizó Bunbury.

La crisis sanitaria por el nuevo coronavirus lo obligó a cancelar en marzo su participación en el festival Vive Latino, en Ciudad de México, y ahora las presentaciones para promocionar "Posible" están en pausa.

El ganador de un Latin Grammy se niega rotundamente a aceptar opciones difundidas durante la pandemia para acercar al público la música en vivo, como las presentaciones en plataformas digitales y los autoconciertos.

"No me importa decirlo bien alto: no estoy dispuesto a aceptar la nueva normalidad (...) Creo que estas normas con distancia social (...), con gente siendo fumigada, en aforos con el tercio de capacidad, esas son decisiones que toma gente en despachos", señaló.

Bunbury dice que esperará el tiempo que sea necesario hasta que pueda volver a pararse en un escenario.

"Esperar al 2021 pues no supone morirme de hambre, pero para otros quizá sí, entonces buscarán adaptarse a las circunstancias que sean".

nc/axm/mls