Nuevas aglomeraciones en Nicaragua y obispo critica "salidas innecesarias"

Un pastor evangélico realiza una prédica a familiares de personas ingresadas por COVID-19, afuera del Hospital Alemán Nicaragüense en Managua (Nicaragua). EFE/ Carlos Herrera

Managua, 31 may (EFE).- Varias concentraciones multitudinarias se realizaron este domingo en Nicaragua para participar en diferentes actividades, muchas de ellas organizadas por el Gobierno, que fueron criticadas por un influyente obispo del norte del país, debido a la pandemia del COVID-19.

Muchas personas acudieron a diversas actividades desde ayer sábado convocadas por el Gobierno nicaragüense, que principalmente se organizaron para festejar el Día de las Madres que se celebra en este país cada 30 de mayo.

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, aprovechó su homilía dominical para criticar dichas aglomeraciones en medio de la pandemia.

"No es tiempo de noches de compras, no es tiempo de salidas innecesarias a las calles, de festivales en parques y ciudades, ni de desfiles, menos de aglomeraciones masivas", dijo Álvarez desde la catedral de Matagalpa, a unos 117 kilómetros al norte de Managua.

Las aglomeraciones promovidas por el Gobierno han sido criticadas dentro y fuera de Nicaragua porque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ayudan a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, que causa el padecimiento del COVID-19.

El Gobierno hasta ahora reporta 759 casos y 35 muertos a causa de la pandemia, mientras que el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza de 3.725 contagiados y 805 fallecidos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron esta semana su preocupación por la gestión del Gobierno del presidente Daniel Ortega ante la pandemia, en la que no se han establecido restricciones, se aceptan mínimas medidas de prevención social y se fomentan las aglomeraciones.

El jueves pasado la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, anunció que el Gobierno había organizado 150 actividades para este fin de semana.

La cantidad es menor a las 1.500 anunciadas en semanas anteriores.

Organismos como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho llamados al Gobierno de Nicaragua para que se garantice el derecho a la salud.