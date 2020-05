McCourty y su esposa pierden a su hija antes de nacer

Devin McCourty, antiguo capitán de los Patriots de Nueva Inglaterra. EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Foxborough (EE.UU.), 30 may (EFE).- Devin McCourty, antiguo capitán de los Patriots de Nueva Inglaterra, y su esposa, Michelle, lamentan la pérdida de su hija Mia, que nació muerta el domingo pasado.

La esposa de McCourty publicó en su cuenta de Instagram que "Lloro mientras escribo esto. Dev y yo sufrimos la experiencia más dolorosa de nuestras vidas"

Dijo que "Mi embarazo había dado como resultado un parto inmóvil a casi ocho meses de estar embarazada, exactamente a las 31 semanas y dos días cuando descubrimos que la niña que crecía dentro de mí ya no tenía latidos cardíacos después de estar completamente bien la semana anterior en mi última cita del médico".

"Estamos tan desconsolados. Estamos devastados. Estamos sin palabras. Estamos enojados. Estamos tristes. Estamos confundidos. Estamos entumecidos", dijo.

"Al tratar de hacer frente a la pérdida de nuestra familia, apreciamos el amor y el apoyo que ya hemos recibido, y sólo pedimos que respeten nuestra privacidad durante este momento difícil, ya que de todos modos no tenemos respuestas qué dar", escribió Michelle en su publicación.

Devin, quien ha pasado toda su carrera de 11 años con los Patriots, compartió la publicación en su cuenta de Twitter.

En entrevistas recientes con los medios, había expresado entusiasmo porque la pareja esperaba su tercer hijo.