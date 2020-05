Jadon Sancho se une a las protestas por la muerte de George Floyd

EFE/EPA/LARS BARON.

Redacción deportes, 31 may (EFE).- Jadon Sancho, atacante inglés del Borussia Dortmund, se sumó a las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneápolis (Minesota, EEUU) tras celebrar el primero de los goles que anotó este domingo ante el Paderborn con una camiseta en la que podía leerse “Justicia para George”.

El joven internacional inglés se sumó de esta manera a las protestas protagonizadas por otros futbolistas de la Bundesliga, como el atacante francés del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram.

El jugador galo celebró este domingo el primero de sus dos goles ante el Unión de Berlín posando con la rodilla en tierra y la cabeza baja, imitando el gesto del jugador de fútbol americano Colin Kaepernik -ex quarterback de los San Francisco 49ers- durante la interpretación del himno estadounidense y que se ha convertido en todo un símbolo de la lucha contra el racismo.

Sancho y Hazard no han sido los únicos futbolistas que se han sumado en los últimos días a las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd el pasado lunes en Minneapolis (Estados Unidos)

Estrellas como el delantero del París Saint-Germain Kilyan Mbappe, en colgó en las redes sociales el mensaje “JusticeForGeorge”, se han sumado a las protestas.