Guatemala reporta 12 decesos por COVID-19 e iguala su máximo registro diario

Personal médico del hospital de campaña Parque de la Industria realiza una rueda de prensa este sábado para solicitar más personal e implementos de protección para atender a los pacientes con COVID-19, tal como el pago de sus salarios, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 30 may (EFE).- Guatemala reportó este sábado la muerte de 12 personas por COVID-19 e igualó su máximo registro en un día, por lo que suma 102 decesos en total a causa de la enfermedad desde que el 13 de marzo se detectara el primer caso.

El ministro de Salud, Hugo Monroy, lamentó el fallecimiento de las 12 personas en un mensaje al país por cadena nacional en el que detalló además que en las últimas 24 horas se contabilizaron 132 nuevos contagios.

De acuerdo al funcionario, Guatemala acumula en total 4.739 casos confirmados de coronavirus, 3.929 de ellos activos.

Las muertes por coronavirus en el país se dispararon el pasado jueves con 12 decesos en un solo día, cuando anteriormente Guatemala no había superado la barrera de cinco muertes diarias a causa de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias reportaron 10 fallecimientos más el viernes y 12 este sábado, por lo que en los últimos tres días se han registrado casi el 34 por ciento del total de decesos desde que el 15 de marzo muriera el primer paciente por COVID-19.

Al menos 260 funcionarios guatemaltecos han contraído la enfermedad entre policías -más de 150- , agentes municipales de tráfico, soldados, miembros del sistema de salud y trabajadores de algunos ministerios, de acuerdo con varias fuentes estatales.

El 23 de mayo se registró la primera muerte por coronavirus de un miembro del personal sanitario, un auxiliar de enfermería que laboraba en un hospital en el oeste del país.

Según medios locales, un médico del ámbito privado falleció este viernes también por COVID-19, y dos miembros más del personal sanitario han fallecido por la enfermedad, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Actualmente, Guatemala se encuentra bajo toque de queda de cinco de la tarde a cinco de la mañana de lunes a viernes, y en confinamiento total los fines de semana.

Las autoridades sanitarias efectuaron 1.740 pruebas en las últimas 24 horas para detectar los 132 nuevos casos, según precisó el ministerio de Salud.

De los doce fallecidos este sábado en Guatemala por COVID-19, cinco tenían menos de 50 años.