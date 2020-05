Ganz lamenta la muerte del autista palestino por fuego de la Policía

El ministro de Defensa israelí y primer minstro en alternancia, Beny Gantz. EFE/EPA/RONEN ZVULUN

Jerusalén, 31 may (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Beny Gantz, lamentó hoy la muerte ayer, por disparos de la Policía, de un palestino autista desarmado en la Ciudad Vieja de Jerusalén que no se detuvo cuando le dieron el alto.

"Lamentamos el incidente en el que dispararon a Yihad Elkhalak y, por supuesto, participamos en el dolor de la familia. Estoy seguro de que se investigará rápidamente, se extraerán conclusiones y haremos todo lo posible para ejercer la fuerza necesaria con la intención de minimizar bajas", declaró, según un comunicado difundido por su portavoz.

En la apertura hoy de la reunión del Gabinete de Ministros, Gantz -que además de titular de Defensa es el primer ministro alterno y sustituirá en el cargo a Benjamín Netanyahu dentro de año y medio- aseguró respecto a la seguridad que "no ha habido un gran aumento de incidentes en los últimos tiempos, pero es imposible ignorar los eventos de la semana pasada. Aumenta el estado de alerta en el terreno".

Ayer fueron interrogados los policías israelíes que mataron a Elkhalak, de 32 años y cuya muerte causó conmoción por sospechas de un uso excesivo uso de la fuerza, que ha sido comparado por los palestinos con la polémica muerte del afroamericano George Floyd en EE-UU.

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, calificó el incidente de "asesinato"

Los agentes dieron el alto al joven, al identificar un "objeto sospechoso que parecía una pistola", pero este salió corriendo y en la "persecución los oficiales abrieron fuego" causándole la muerte. Más tarde, la Policía declaró que no había encontrado armas en el lugar y se confirmó que el fallecido era un alumno de un centro de educación especial de la Ciudad Vieja al que se dirigía, a pocos metros del incidente.

El Ministerio de Justicia israelí ha abierto una investigación preliminar y ha solicitado revisar las cámaras de vigilancia.