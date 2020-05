El Shakhtar-Dinamo reanuda la liga de fútbol en Ucrania

Jugadores del Shakhtar Donetsk celebraban un gol en un partido, el pasado mes de febrero. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Moscú, 31 may (EFE).- La liga ucraniana de fútbol se reanuda este fin de semana, después de que el Gobierno decidiera iniciar la desescalada por la pandemia del coronavirus, con el duelo de máxima rivalidad del fútbol ucraniano, que enfrentará al Dinamo y al Shakhtar Donetsk, el gran dominador de la liga durante los últimos 20 años.

El partido tendrá lugar este domingo en el estadio Olimpíiski en el marco de la 24 liga de la Federación de Fútbol de Ucrania.

El encuentro se llevará a cabo sin espectadores, al ser dispuesto que la cantidad total de personas presentes no podrá superar las 200, incluyendo a todos los involucrados en el partido, entre jugadores, técnicos y personal de seguridad.

Los equipos deberán pasar no solo los procedimientos sanitarios vinculados a las medidas de prevención, sino que acatarán nuevas reglas: cinco cambios en vez de tres y 20 jugadores en vez de 18 en los banquillos.

Antes de la interrupción de la liga a consecuencia de la pandemia, Shakhtar lideraba el campeonato, con 59 puntos y una ventaja de 13 puntos sobre Zoriá y Dinamo.

La víspera, la liga calentó motores con un partido en el que Zoriá perdió 0-1 ante Alexandría.

Aún faltan por disputarse ocho jornadas de liga, aunque el Shakhtar tiene el título en el bolsillo, ya que aventaja a sus inmediatos perseguidores, el Zoriá y el Dinamo, segundo y tercer clasificados.

El campeonato ucraniano fue uno de los últimos en Europa en suspender la competición, a mediados de marzo.