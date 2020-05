El opositor ABOP de Surinam, favorable a formar Gobierno con partidos afines

Ronnie Brunswijk, líder del Partido de la Liberación y el Desarrollo General. EFE/Ertugrul Kilic/Archivo

San Juan, 31 may (EFE).- La formación ABOP, encabezada por el ex líder rebelde Ronnie Brunswijk, mostró este domingo su disposición para formar Gobierno en Surinam con partidos con programas afines, tras las elecciones generales del país suramericano celebradas hace una semana.

El director ejecutivo de ABOP, Stanley Betterson, dijo que aunque el partido esperaba ganar hasta 10 escaños en las elecciones, hay satisfacción con los 7 obtenidos, que le atribuyen los resultados preliminares a la espera de que se conozcan los datos definitivos.

"Apuntábamos a diez", dijo Betterson, tras agregar que el partido está listo para formar una coalición con partidos con ideas similares sobre el desarrollo del país.

"Miramos quién es el socio más adecuado para nosotros en el beneficio del país", señaló.

EL PND DE BOUTERSE OBTENDRÍA 16 ESCAÑOS

A la espera de los resultados definitivos, los preliminares apuntan a que el Partido Nacional Democrático (PND), del presidente Desi Bouterse, habría obtenido 16 escaños en las elecciones, del total de 51 en juego de la Asamblea Nacional.

El Partido Unido de la Reforma (VHP), encabezado por el exministro de Justicia Chan Santokhi, obtendría 21 escaños.

ABOP lograría 7 escaños y el Partido Nacional de Surinam (NPS), encabezado por el expresidente Ronald Venetiaan, 4. La Hermandad y la Unidad en Política (BEP) ganaría 2 escaños y la formación Pertjajah Luhur, uno.

Bouterse pidió a los votantes que esperen los resultados oficiales de las elecciones y que la Oficina Electoral Independiente (OKB) "tendrá que decidir si estas elecciones parlamentarias son vinculantes".

Medios locales informaron que VHP y ABOP han comenzado conversaciones para la formación de un Gobierno de coalición y que el NPS, con sus cuatro escaños, podría participar en las negociaciones.

"Tenemos que esperar como partido que los resultados oficiales de las elecciones sean declarados vinculantes. El resultado indicativo que tenemos en este momento nos da la oportunidad de negociar. Esto es parte de esta fase del proceso electoral", dijo por su parte Alven Roosveld, portavoz del VHP.

EL ABOP DESEMPEÑARÁ UN PAPEL EN EL NUEVO GOBIERNO

Betterson destacó que el ABOP desempeñará un papel en la formación del nuevo Gobierno y que la formación ha "crecido considerablemente", además de matizar que la cooperación futura se basará en el programa electoral del partido.

"Pondremos esto sobre la mesa. Si el socio está de acuerdo, nos habremos encontrado", sostuvo Betterson.

El presidente y vicepresidente pueden ser elegidos en el Parlamento con al menos dos tercios de la mayoría, lo que significa 34 votos.

Si nadie saliera elegido se organizará un máximo de dos rondas de votación adicionales en el Parlamento.

BOUTERSE SE PRESENTÓ POR TERCERA VEZ

El presidente Bouterse se presentó a estas elecciones por tercera vez en su extensa carrera política. Este antiguo militar encabezó en 1980 un golpe de Estado, conocido como la "Revolución de los Sargentos", que derrocó el Gobierno de Henck Arron y le situó como "hombre fuerte" del país durante los años en que duró la dictadura.

Un grupo de soldados en 1982, bajo órdenes de Bouterse, secuestró a 16 opositores y ejecutó a 15, mientras que el superviviente testificó contra el presidente, lo que originó que un tribunal emitiera una sentencia en su contra en noviembre de 2019.

El veredicto de un jurado compuesto por tres magistrados fue de 20 años de prisión, pero no fue emitida una orden de arresto contra el presidente del país, por lo que se abrió un periodo de incertidumbre que ha durado hasta los comicios.

Surinam es un país de 160.000 kilómetros cuadrados de poco más de medio millón de habitantes que en 1975 consiguió su independencia de los Países Bajos.