El Dortmund, a falta de Haaland, recupera la mejor versión de Sancho

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El Borussia Dortmund dio un golpe de autoridad en la lucha por la segunda plaza de la Liga alemana, tras imponerse este domingo por un contundente 1-6 al Paderborn, colista de la categoría, en un encuentro en el que los de Lucien Favre, a falta del noruego Erling Haaland, se reencontraron con la mejor versión de Jadon Sancho.

El joven atacante inglés, que firmó tres de los seis tantos de su equipo, se convirtió en el gran protagonista de un encuentro, en el que el Dortmund mostró dos caras completamente distintas en cada período: una plomiza y gris en una primera parte en la que pareció acusar en exceso la ausencia del joven atacante noruego, que se perdió el partido por lesión; y otra demoledora en la segunda, con Sancho como principio y fin de su juego.

Sin el concurso de Haaland, que se dañó en una rodilla el pasado martes ante el Bayern Múnich, el juego del Borussia se quedó en un frustrante quiero y no puedo.

Ni el control absoluto que dispuso del balón sirvió a los visitantes para superar a un Paderborn, que ya en la primera vuelta del campeonato obligó a una gesta al Borussia Dortmund para rescatar un agónico empate (3-3) en casa.

De hecho, el Borussia volvió a caer en los mismos errores que permitieron al Paderborn, colista de la categoría, llegar el pasado mes de noviembre al descanso con una ventaja de 0-3 en el Signal Iduna Park.

Aunque en esta ocasión, por fortuna para el Dortmund, el encargado de culminar los contragolpes locales no fue Streli Mamba, autor de un doblete en el partido de ida, sino Christopher Antwi-Adjej.

El internacional ghanés, que demostró más velocidad que puntería, no fue capaz de aprovechar ninguna de las tres claras contras que dispuso en la primera parte.

Ocasiones que acabaron por animar el Paderborn, que poco a poco fue adelantando su posición en el terreno, toda una temeridad dado el potencial ofensivo, que incluso sin Haaland, atesora el Dortmund.

De hecho, el Borussia dispuso de dos buenas ocasiones en las botas del belga Thorgan Hazard y del portugués Raphael Guerreiro.

Pero ni aún así mejoró el plomizo juego del Dortmund, que pareció todavía anclado en la derrota (0-1) que encajó el pasado martes ante el Bayern de Múnich y que convierte en una utopía la posibilidad de luchar por el título de Liga.

Un escenario que cambió por completo en el arranque de la segunda parte, en la que los de Favre parecieron, por fin, darse cuenta del tremendo lío en el que podían meterse, dada la intensa batalla que se prevé por las plazas de Liga de Campeones, de no ganar en el campo del colista.

Mensaje que pareció captar especialmente el joven atacante inglés Jadon Sancho, que despertó del letargo en el que parecía sumido desde el parón provocado por la pandemia de coronavirus.

Sin llegar al nivel de antes del parón, Sancho comenzó a recordar al veloz y atrevido jugador del inicio de curso. De hecho, el inglés generó a los 51 minutos una inmejorable ocasión de gol, que Thorgen Hazard no supo culminar.

Un error del que el belga se redimió tres minutos más tarde, en el 54, al firmar el 0-1. Un gol que pareció despertar definitivamente al Dortmund que supero por completo a su rival en el segundo período.

Cuarenta y cinco minutos finales en los que el Dortmund, a falta de Haaland, recuperó a Sancho, que con sus tres goles encarriló definitivamente la victoria del Borussia Dortmund. Goles a los que sumar los del jugador cedido por el Real Madrid Achraf Hakimi y Marcel Schmelzer, que hicieron olvidar los padecimientos vividos en el primer tiempo.