El comisionado de la NFL dice que se necesitan acciones urgentes por el caso Floyd

Nueva York (EE.UU.), 30 may (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo que "sigue existiendo una necesidad urgente de acción" tras la muerte del afroamericano George Floyd, en Minneapolis.

A Godell, que dio a conocer su posición al respecto a través de un comunicado, se unió el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, que envió una carta a todos los jugadores para abordar el estado actual de lo que él calificó como "un país herido".

Floyd, que es negro, murió el lunes después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, se arrodillara sobre su cuello durante varios minutos. La muerte de Floyd ha sacudido a la comunidad de Minneapolis y ha provocado protestas diarias desde el martes en casi todas las ciudades de Estados Unidos.

El presidente de la NFLPA y centro de los Browns de Cleveland, J.C. Tretter, también compartió una declaración en Twitter en la que dijo que había sentido una "variedad de emociones desde la incredulidad hasta la ira" esta semana.

"La familia de la NFL está muy triste por los trágicos eventos en nuestro país", dijo Goodell.

Agregó que "Las reacciones de los manifestantes a estos incidentes reflejan el dolor, la ira y la frustración que muchos de nosotros sentimos".

"Como los eventos actuales subrayan dramáticamente, queda mucho más por hacer como país y como liga", dijo Goodell.

"Estas tragedias informan el compromiso de la NFL y nuestros esfuerzos continuos. Sigue existiendo una necesidad urgente de acción", indicó.

El comisionado dijo que "Reconocemos el poder de nuestra plataforma en las comunidades y como parte del tejido de la sociedad estadounidense aceptamos esa responsabilidad y estamos comprometidos a continuar".

Indicó que seguirán trabajando "para abordar estos problemas sistémicos junto con nuestros jugadores, clubes y socios".

Por su parte, Tretter escribió que "El tema de cambiar el racismo sistémico y los prejuicios individuales en nuestro país está muy retrasado".

"Como hombre blanco, nunca entenderé completamente las experiencias diarias y los temores con los que viven las personas de color en este país", dijo.

Agregó que "algunos pueden dudar en hablar, ya que no saben qué decir o cómo hacerlo. Decir algo incorrecto es insignificante en comparación con los problemas reales que deben abordarse. El racismo es algo de lo que todos debemos responsabilizarnos. Como seres humanos, debemos identificar y desafiar los prejuicios, en lugar de negarlos".

El mensaje de Smith a los jugadores reconoció el dolor de la situación actual, "compartida por muchos" pero con "una historia de ser (soportado) más por unos que por otros".

"Es tan incorrecto ignorar voluntariamente este dolor como usar este dolor como cobertura para infligir dolor a otros", escribió Smith.

"Es imposible no tomar esto como algo personal. Debemos tomarlo como algo personal", dijo.

Smith también dijo en su carta que en momentos como este, busca "la guía de aquellos que vivieron tiempos difíciles, como una guía para la esperanza que necesito tener para sobrevivir", citando a James Baldwin como alguien "que siempre logró expresar la realidad de la ira justificable y el desequilibrio e injusticia de un sistema, con la necesidad de involucrarlo con una verdad y esperanza implacables"

Tretter cerró su publicación en Twitter, entregó un mensaje que esperaba que condujera a la acción y eventualmente a cambiar.

"Las personas de color han intentado durante mucho tiempo comunicar cómo se siente el racismo en Estados Unidos para ellos. Todos podemos ser mejores oyentes y amigos", escribió Tretter.

Dijo que "nuestro trabajo nunca terminará hasta que cada estadounidense se sienta seguro, libre y aceptado en nuestro país".