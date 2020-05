El Borussia Mönchengladbach se reengancha a la pelea por la segunda plaza

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El Borussia Mönchengladbach se volvió a meter de lleno en la pelea por la segunda posición de la Bundesliga alemana de fútbol, tras romper este domingo una racha de dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria, al imponerse por 4-1 al Unión de Berlín, con dos goles del galo Marcus Thuram, hijo del mítico Lilian Thuram -campeón Mundial y de Europa con Francia- y gracias al gran desempeño de Florian Neuhaus.

El triunfo de 'los potros' resultaría incomprensible sin la sobresaliente actuación, especialmente en la primera mitad, del joven centrocampista Florian Neuhaus, que no sólo abrió el marcador, sino que dio toda una lección sobre como manejar el juego ofensivo de su equipo.

Quizá sin el mismo cartel que otros jóvenes talentos del fútbol germano como Timo Werner o Kai Havertz, el centrocampista del Gladbach, que cumplió 23 años el pasado mes de marzo, se reivindicó este domingo como uno de los jugadores a seguir en la Bundesliga.

Con capacidad para combinar tanto en corto como en largo, Neuhaus demostró ante el Unión Berlín, que también tiene disparo. Y si no que se lo pregunten al portero polaco del Unión Berlín, Rafal Gikiewicz, que se vio sorprendido a los doce minutos por un potentísimo y preciso remate suyo desde su propio campo que obligó al cancerbero a una desesperada intervención para evitar el tanto.

Nada pudo hacer sin embargo Gikiewick por evitar que cinco minutos más tarde, en el 17, Neuhaus firmase el 1-0, tras recoger un balón en la frontal del área.

El joven centrocampista, que ya había dado muestras de su facilidad para jugar tanto en corto como en largo, evidenció su capacidad de llegada, con un cambió de ritmo plagado de potencia que le permitió plantarse en el interior del área.

Un gol que obligó a adelantar líneas al Unión de Berlín, que llegaba al Borussia Park, tras encadenar cinco jornadas consecutivas -tres derrotas y dos empates- sin conocer la victoria. El mejor escenario posible para el Borussia Moenchengladbach, que se encuentra especialmente cómodo cuando dispone de metros por delante.

En especial el delantero francés Marcus Thuram, hijo del legendario Lilian Thuram y otro de los jugadores a tener muy en cuenta en los próximos años, que a su imponente corpachón, suma una más que notable velocidad y habilidad en el regate.

Cualidades a la que añadir un poderoso remate de cabeza como demostró a los 41 minutos al firmar el 2-0, tras culminar con un preciso testarazo un centro de su compatriota Alassane Plea.

La misma fórmula con la que el Gladbach acabó definitivamente con cualquier opción de remontada del Unión Berlín, que durante unos minutos soñó con poder puntuar en el campo de los “potros”, tras acortar distancias a los cinco minutos de la segunda mitad (2-1) con un gol del sueco Sebastian Andersson.

Tanto al que respondió nueve minutos después, en el 59, la dupla formada por Plea y Thuram, que estableció el momentáneo 3-1 al rematar completamente solo en el segundo palo un centro de su paisano.

Pero Alassane Plea, que sumó su décimo tanto de la temporada, no se conformó con su faceta de asistente y selló definitivamente la goleada de los "potros" al establecer a los 81 minutos el 4-1 final tras rematar a las redes un centro del lateral argelino Ramy Bensebaini.

Un triunfo que permitió al Moenchengladbach aupase a la tercera posición a tan sólo un punto del Borussia Dortmund, que visitará esta tarde (18:00) el campo del colista de la Bundesliga, el Paderborn.