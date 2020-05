Dolores Huerta reúne a Hollywood y la élite política de EE.UU. en su cumpleaños

Captura de pantalla cedida por Dolores Huerta Foundation de Dolores Huerta (d), Jane Fonda (abajo) y Cristela Alonzo (i). EFE/ Dolores Huerta Foundation

Miami, 30 may (EFE).- Decenas de políticos, activistas, y artistas estadounidenses celebraron este sábado el 90 cumpleaños de la sindicalista latina Dolores Huerta en una celebración virtual en la que se honró toda una vida de lucha por los derechos de los trabajadores, la justicia y las mujeres, entre otras defensa de la justicia social.

En una fiesta conducida como si de un programa nocturno de televisión se tratase, la comediante y actriz Cristela Alonzo dio paso a numerosas intervenciones y videos grabados por medio centenar de personas que reconocieron todo lo realizado por esta mujer nacida en 1930 en Nuevo México.

El expresidente de EE.UU. Bill Clinton y su esposa, Hillary, tuvieron un mensaje de felicitación para la activista de origen mexicano, de la que dijeron que siempre les "inspiró el trabajo" de una mujer que de "verdad ha estado en primera línea" de combate contra numerosas luchas en beneficio de los más necesitados.

"Sí se puede", el lema que Huerta usaba en su lucha en favor de los trabajadores del campo y que el expresidente de EE.UU. Barack Obama hizo suyo en la campaña que le llevó a la Casa Blanca en 2008, fue una de las frases más usadas este día.

El actor Danny Glover, amigo personal de la latina, destacó precisamente esa lucha de Huerta, una mujer que "ha cambiado las narrativas del país".

Otro amiga que intervino en directo desde su casa fue la actriz Eva Longoria, que quiso subrayar la lucha por la "justicia" que ha caracterizado los últimos 70 años de su vida.

Para Longoria como la senadora demócrata Kamala Harris, Zoe Saldaña y otros muchos de los invitados a la fiesta de cumpleaños, Huerta es y ha sido un "ejemplo" para una "larga lucha que todavía no ha concluido".

El que fuera vicepresidente y presumible candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, se sumó al evento con un video en el que indicó que la latina ha elevado el nivel de "humanidad" en Estados Unidos y que sido un "honor" luchar a su lado. "Gracias por ejemplificar" al país, dijo el demócrata.

El actor Edward James Olmos, quien se emocionó hasta las lágrimas en su mensaje de agradecimiento, dijo que sin ella no habría un "Sí se puede", porque la activista es una "reina de esperanza" para todos los latinos de EE.UU.

Jane Fonda se sumó a la fiesta para decir que la hispana le enseñó, como a otras muchas mujeres, a "levantarse" para luchar por sus derechos, batalla que también destacó la actriz Rosario Dawson, que dijo de Huerta que es una "mujer con convicciones" y peleó por ellas sin saber que estaba en el "lado correcto de la historia".

También hubo tiempo para brindar, y el actor de Cheech Marín lo hizo con tequila y Kerry Kennedy, hija del asesinado exfiscal general de los Estados Unidos Bobby Kennedy, hizo lo propio con champán.

Como de la fiesta que era hubo actuaciones musicales de, entre otros, Carlos Santana y su esposa Cindy Blackman, Sheila E. y su padre, el legendario percusionista latino Pete Escovedo, los galardonados grupos musicales Ozomatli y el grupo de mariachis nominado al Grammy Flor de Toloache, que interpretaron el tradicional "Las Mañanitas".

Además de celebrar la figura y trabajo de la activista, el evento tenía como objetivo recaudar dinero para el fondo de ayuda Covid-19 de la Fundación Dolores Huerta, que está brindando servicios directos a las comunidades de California para aliviar el impacto de la pandemia en las regiones donde los trabajadores del campo se han visto desproporcionadamente afectados.

Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba abajo custodia de la policía sobrevoló la celebración y Dolores dijo que "rezaba por la gente" que está estos días en las manifestaciones, pero pidió que siguieran sus enseñanzas y las de su compañero de lucha César Chávez y que estas fueran pacíficas.

"Se puede triunfar sin violencia", dijo Huertas, que aprovechó la oportunidad para insistir en una de sus grandes luchas actuales, que los latinos se registren para votar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

El actor Mark Hamil, el Luke Skywalker de la saga de "Star Wars", dijo que, sin duda, la "fuerza es poderosa" en Dolores en su lucha por los derechos de los más necesitados y todos ellos le desearon que cumpla muchos años más en su defensa de la justicia social porque "seis quinceañeras" han sido pocas.