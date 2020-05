Disturbios tras protestas raciales dejan decenas de detenidos en Florida (EE.UU.)

Police officers stand guard during protests over the Minneapolis arrest of George Floyd, who later died in police custody, in Downtown Miami, Florida, USA, 30 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 31 may (EFE).- Decenas de detenidos, un toque de queda en Miami, saqueos en comercios de Tampa y un policía herido en Jacksonville fue el saldo preliminar de varios disturbios ocurridos la noche del sábado en Florida (EE.UU.) tras las manifestaciones pacíficas por la muerte del afroamericano George Floyd.

Al menos 38 personas fueron arrestadas anoche por la policía de Miami tras los disturbios que siguieron a las protestas pacíficas por la muerte el lunes del afroamericano Floyd.

Los disturbios se concentraron en la zona del Downtown y de Overtown, dos de los barrios situados en el centro de Miami.

Los manifestantes, que coreaban consignas como "que le jodan a la policía", "que le den a Donald Trump o "arrondíllense", incendiaron varios vehículos de la policía y destrozaron mobiliario urbano frente a policías antidisturbios.

Alrededor de las 22:00 hora local (02:00 GMT de este domingo) los equipos antidisturbios dispersaron a la multitud mediante el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma, según pudo constatar Efe.

"Hemos realizado 38 arrestos hasta ahora como resultado de los eventos de hoy. La orden de toque de queda permanece vigente hasta las 6 a.m.", indicó la Policía de Miami en Twitter.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, declaró el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y lo mismo hizo el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, aunque este último mantiene vigente la orden para esta noche "hasta que sea revocada", según un comunicado.

"Apoyo 100 por 100 las protestas pacíficas, pero ese tipo de desorden no se va a tolerar (...). La violencia nunca es la respuesta", dijo Giménez en una alocución en redes sociales, tanto en español como en inglés.

SAQUEOS EN TAMPA DEJAN AL MENOS TRES DETENIDOS

En Tampa (costa oeste de Florida), donde cientos de personas se reunieron ayer para protestar por la muerte de Floyd, la manifestación terminó en saqueos e incendios a comercios y al menos tres personas arrestadas, según un reporte de la cadena Telemundo.

Una tienda de Champs Sports cerca del centro comercial University Mall fue incendiada, al igual que una gasolinera de la empresa Mobil, recoge el diario Tampa Bay.

Los camiones de bomberos y la policía aún permanecían en el estacionamiento del centro comercial a primera hora de este domingo, indicó la misma fuente.

En una conferencia de prensa este domingo, la alcaldesa de Tampa y ex jefa de la policía local, Jane Castor, dijo que "a las 6 de la tarde todo cambió, los individuos empezaron a tirarle objetos a los policías".

"En todos los años que llevo en este cargo nunca he visto nada igual", afirmó Castor.

UN AGENTE HERIDO EN JACKSONVILLE

En Jacksonville, una ciudad del noreste de Florida que pertenece al condado Duval, unas 1.200 personas también se manifestaron en contra de la muerte de Floyd, pero la protesta igualmente terminó en una batalla campal y con un policía herido.

El alcalde de la ciudad, Lenny Curry, y el alguacil Mike Williams detallaron el "caos" en una conferencia de prensa anoche.

"Este es un pequeño grupo que se quedó para crear el caos. Atacaron a varios policías. Vandalizaron varios autos de la policía, intentando encenderlos, rompiendo ventanas ", dijo Williams.

"Tenemos un oficial que fue apuñalado, fue cortado en el cuello y actualmente está en el hospital", informó sin ofrecer más detalles sobre el estado de salud del agente.

El alcalde Curry, que a diferencia del de Miami-Dade no impuso el toque de queda, afirmó que "se trata de violencia" en lugar de una protesta pacífica.

"Los agentes de policía han sido atacados y no los vamos a tolerar en nuestra ciudad. No vamos a dejar que quemen nuestra ciudad hasta los cimientos ", remarcó Curry.

Una treintena de ciudades estadounidenses, desde Los Ángeles a Chicago, pasando por Cleveland, Washington DC y Nueva York, están siendo escenario de protestas por la muerte del afroamericano Floyd, que murió a manos de la policía el pasado lunes en Mineápolis.