Cuba suma 20 nuevos casos de COVID-19 en una jornada sin decesos

La Habana, 31 may (EFE).- Cuba confirmó este domingo otros 20 casos positivos del COVID-19, todos en La Habana y en su mayoría relacionadas con varios focos de contagios ocurridos en la última semana, mientras en esta jornada no se reportó ningún deceso, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En los últimos tres días las nuevas infecciones registradas han sido 22, el viernes, 20 el sábado y otras 20 hoy, para un total de 2.045 personas que han contraído el coronavirus SARS-COV-2 causante de la COVID-19.

Este sábado se aplicaron 2.151 exámenes de diagnóstico y se acumula un total de 105.274 pruebas PCR realizadas.

Los 20 contagios informados este domingo fueron detectados en la capital cubana, actual epicentro de la epidemia con 1.020 casos, y de ellos hay 12 que están relacionados con un brote registrado en los laboratorios farmacéuticos AICA de La Habana, derivado de otro foco reciente del virus iniciado en la tienda La Época.

Los nuevos casos de hoy son todos cubanos, 15 son contactos de otros confirmados, en cuatro no se pudo identificar la fuente de infección y uno la tiene en el exterior, según explicó el director de epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en el parte diario televisado en el que actualiza el curso del COVID-19 en la isla y a nivel global.

El epidemiólogo subrayó la importancia de que se cumplan las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad y advirtió de que "un descuido" puede provocar una infección.

SITUACIÓN EN PROVINCIAS

Detalló que en las últimas dos semanas la provincia de La Habana (con 2,23 millones de habitantes) reporta la tasa de incidencia más alta con 6,18 por cada 100.000 personas.

También indicó que en las provincias de Camagüey, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Holguín, Mayabeque, Guantánamo, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud no se han registrado personas infectadas en ese periodo, aunque en todas se continúan realizando pruebas de diagnóstico.

Actualmente en la isla son 151 los pacientes que se encuentran ingresados por estar activos con la enfermedad y 147 de ellos -el 97,3 por ciento- tienen una evolución clínica estable, mientras y cuatro están en estado grave.

En esta jornada no se registraron fallecimientos, que hasta la fecha suman 83, para una tasa de letalidad de 4,05 %. La cantidad de pacientes evacuados al exterior son dos y 14 las altas médicas, con lo que se acumulan 1.809 recuperados.

En este punto, el doctor Durán dijo que no está satisfecho porque el balance de positivos de las últimas jornadas ha quedado por encima de las altas médicas, algo que no sucedía en momentos anteriores.

El especialista insistió en el elevado número de asintomáticos portadores del COVID que hasta la fecha suman 1.054 y de esa cifra 18 corresponden al último grupo de casos confirmados.

Por ello llamó a tener "mucho ojo" con aquéllas personas que tengan "la más mínima sintomatología" y señaló que pese a los indicadores favorables que refleja el país en el control de la pandemia, este problema de salud "no está resuelto" por lo que no se pueden relajar las medidas de prevención y control.

Al día de hoy Cuba tiene 414 personas ingresadas, entre ellas los 151 casos activos, 262 sospechosos como portadores del coronavirus, y bajo vigilancia desde sus hogares se encuentran 1.748 cubanos a través del programa comunitario de Atención Primaria de Salud.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.