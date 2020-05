Brown conduce 15 horas para liderar una protesta en Atlanta, por Floyd

El guardia de los Celtics de Boston, Jaylen Brown (i). EFE/EPA/CJ GUNTHER/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 29 may (EFE).- El guardia de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, condujo 15 horas para encabezar una marcha pacífica de protesta en Atlanta el sábado por la noche.

Brown, quien transmitió parte de la marcha en vivo a través de su cuenta de Instagram y también publicó vídeos de discursos en su página, dijo durante la transmisión en vivo que había conducido 15 horas desde Boston para protestar en Atlanta, que está a unos 20 minutos al sureste de su nativa Marietta, Georgia.

"Conduje 15 horas para llegar a Georgia, mi comunidad", dijo Brown.

Agregó que "Esta es una protesta pacífica. Ser una celebridad, ser un jugador de la NBA no me excluye de ninguna conversación. Primero y ante todo soy un hombre negro y soy miembro de esta comunidad".

"Nosotros estamos creando conciencia sobre algunas de las injusticias que hemos estado viendo. Como joven, tienes que escuchar nuestra perspectiva. Nuestras voces necesitan ser escuchadas. Tengo 23 años. No sé todas las respuestas. Pero siento cómo se sienten los demás", dijo.

Brown, quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, marchó con un megáfono mientras sostenía un cartel que decía: "No puedo respirar", en referencia a la muerte de George Floyd, en Minneapolis, el lunes.

Floyd, que es afroamericano, murió después de que Derek Chauvin, un oficial de Policía blanco, se arrodilló en su cuello durante varios minutos.

La muerte de Floyd ha sacudido a la comunidad de Minneapolis y provocó protestas en ciudades de Estados Unidos.

Brown se unió a otro vicepresidente de la NBPA, el escolta de los Pacers de Indiana, Malcolm Brogdon, así como al ex selección de primera ronda Justin Anderson, quien jugó con Brogdon en Virginia y actualmente se encuentra en la Liga G con los Long Island Nets, y el rapero Lil Yachty.

"Tengo hermanos, tengo hermanas, tengo amigos, que están en las calles, que están aquí afuera, que lo están experimentando, que están siendo detenidos, sólo discriminación, día tras día", dijo Brogdon a los manifestantes en un vídeo publicado en la página de Instagram de Brown.

"Tratar con lo mismo siempre. Esto es sistemático. Esto no es algo de donde venimos y ... No tenemos que quemar nuestras casas. Construimos esta ciudad. Esta es la ciudad más orgullosamente negra del mundo. En el mundo, hombre. Vamos a estar orgullosos de eso. Concentremos nuestra energía. Disfrutemos esto juntos", dijo.

"Este es un momento. Tenemos influencia en este momento. Tenemos un momento en el tiempo. La gente mirará hacia atrás, nuestros hijos mirarán hacia atrás y dirán: 'Usted fue parte de eso'. Tengo un abuelo que marchó junto a (Dr. Martin Luther King Jr.) en los años 60, y fue increíble. Estaría orgulloso de vernos a todos aquí. Tenemos que seguir avanzando. Jaylen ha liderado esto, y estoy orgulloso de él. Necesitamos más líderes", indicó.

La protesta fue una de las docenas en todo el país que tuvieron lugar el sábado.

El ex jugador de la NBA Stephen Jackson, quien fue amigo desde hace mucho tiempo de Floyd, formó parte de una protesta en Minneapolis el viernes junto al pívot de los Timberwolves de Minnesota, el dominicano Karl-Anthony Towns, y el guardia Josh Okogie.