Biden lidera la intención de voto frente a Trump por la pandemia, según una encuesta

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, virtual candidato demócrata a la Presidencia. EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/Archivo

Washington, 31 may. (EFE).- El virtual candidato demócrata a Presidencia de EE.UU., Joseph Biden, lidera la intención de voto entre los estadounidenses frente al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, según la encuesta del diario Washington Post y la cadena ABC, publicada este domingo.

De acuerdo al sondeo, los estadounidenses dan puntuaciones negativas a Trump por su manejo de la pandemia del coronavirus, que podría afectar sus aspiraciones de ser reelegido en los comicios del próximo 3 de noviembre.

Biden es el favorito entre los votantes registrados a nivel nacional, con un apoyo del 53 % frente al 43 % que tiene el mandatario. Hace tan solo dos meses, al inicio de la pandemia, les separaban dos puntos porcentuales, a favor del exvicepresidente.

Entre todos los adultos, el margen de Biden, respecto a Trump, se amplía hasta los 13 puntos porcentuales (53 % frente al 40 %).

Sin embargo, cuando se consulta a los electores que indican que irán a sufragar con total seguridad, el margen de ventaja del que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) disminuye a la mitad, 51 % frente al 46 %.

Entre los partidarios de Trump, el 84 % de los adultos dicen que "definitivamente" votarán por él en noviembre. Además, un 87 % de sus seguidores afirman que son "entusiastas" en su respaldo al presidente, mientras que 67 % se confiesan "muy entusiastas".

En las filas de los simpatizantes de Biden, el 68 % señala que votará seguro por el exvicepresidente: El 74 % se dice "entusiasta" y el 31 % "muy entusiasta".

Cuando a los encuestados se les preguntó sobre cuál de los dos creen que está mejor preparado para abordar los problemas con los que le tocará lidiar como presidente, se mostraron muy divididos entre Trump y Biden (47 % cada uno) como el mejor para iniciar la recuperación económica tras la pandemia.

Por contra, consideraron que Biden podría afrontar mejor que Trump (50 % frente al 42 %) los esfuerzos para controlar la expansión del COVID-19 en el país.

Hace tan solo dos meses, Trump alcanzaba el máximo porcentaje de aprobación a su gestión en general en esta misma encuesta con el 48 % de los consultados apoyándola, frente al 46 % que le daban un suspenso.

Sin embargo, ahora entra en territorio negativo con un índice del 53 % que desaprueba su gestión frente al 45 % que la aprueba.

Lo mismo ocurre con la percepción de los encuestados sobre su manejo de la crisis del coronavirus: Mientras que hace dos meses el 51 % lo aprobaba frente al 45 %, que no lo hacía; ahora la mayoría, el 53 % no lo respalda, frente al 46 % que sí.

La encuesta fue llevada a cabo por teléfono entre los pasados 25 y 28 de mayo con una muestra de 1.001 adultos en todo EE.UU., de los que el 75 % fueron contactados a través del móvil y el 25 % por el teléfono fijo.

Los resultados tienen un margen de error de más/menos 3,5 %.

El sondeo se centra en el impacto de la crisis coronavirus en la intención de voto, aunque se llevó a cabo en los últimos días, cuando ya habían estallado las protestas y disturbios por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco, lo que no se menciona en los resultados.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia, con 1.770.384 casos y 103.781 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.