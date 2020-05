Aparecen diez positivos en la Championship

Un jugador del Cardiff, durante un partido. EFE/EPA/WILL OLIVER /Archivo

Redacción deportes, 31 may (EFE).- Una decena de casos, entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos, han dado positivo de coronavirus en los test efectuados a los clubes de la Championship, la segunda división inglesa, y otros siete de la League Two, la cuarta categoría.

Según informó la EFL, organizadora de estas competiciones, en las 1.058 pruebas efectuadas entre el jueves y el viernes antes de que se produzca la vuelta al trabajo para reanudar las competiciones, han aparecido diez positivos, algunos de los cuales han sido reconocidos e identificados por sus propios clubes. Todos los casos se encuentran ya en régimen de aislamiento.

El Preston North End ha confirmado que el delantero Jayden Stockley es uno de esos diez casos en la Championship. El futbolista y el club han indicado que se trata de un caso asintomático y que se encuentra en buenas condiciones.

El propio Stockley, de 26 años, aseguró que cuando recibió los resultados se sintió conmocionado porque se había sentido bien en el entrenamiento, sin problema alguno y definió el momento como "surrealista".

"Te sientes como si fueras intocable y de repente vas a pasar por ello. Puedes volverte un poco loco pensando 'dónde lo he cogido', porque somos del sur, no hemos estado allí abajo, nos hemos quedado en nuestra casa aquí y no nos hemos mezclado con nadie; el supermercado ha sido prácticamente el único lugar donde hemos estado, aparte de nuestros paseos por el campo, pero no hemos entrado en contacto con nadie. Podrías pensar, "¿cuándo y por qué?", pero lo mejor es ser lo más sensato posible ahora y escuchar todos los consejos sobre qué hacer", aseguró.

"Es frustrante, porque me siento muy bien. La última semana (en el entrenamiento) ha sido muy dura y es una lástima dejar de hacerlo por completo, pero tienes que aceptar que tienes que hacer lo que es correcto para todos los demás chicos y sus familias. Sólo será una semana o dos, me aislaré y le debo al club y a los chicos hacerlo correctamente y escuchar los consejos", a firmó.

Apuntó que según se habían llevado a cabo los entrenamientos ha estado alejado de los demás compañeros y aconsejó a los seguidores que hagan lo mismo en sus rutinas normales. "En el entrenamiento hemos hecho todo a distancia social. Cada ejercicio ha sido diseñado para mantener a todos separados, de modo que los pequeños grupos en los que hemos participado no deberían afectarlos, así que esa es una de las cosas positivas de la forma en que hemos hecho las cosas. Lo hemos hecho bien y esperamos que nos permita continuar nuestro entrenamiento", apuntó.

El Preston informó de que ha realizado 143 pruebas a los jugadores y al personal en el campo de entrenamiento de Springfields en los últimos diez días, y sólo Jayden ha dado un resultado positivo. Este lunes, antes del entrenamiento, habrá otra ronda de test.

El Middlesbrough y el Cardiff, por ejemplo, han confirmado un caso, mientras que el Bournemouth ha informado de que Aaron Ramsdale, que estaba en régimen de aislamiento tras dar positivo, ya ha dado negativo y podrá volver a los entrenamientos.