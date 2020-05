Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

LUNES 1 DE JUNIO DE 2020

MUNDO - Propagación del nuevo coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

MUNDO - Festival global de cine online We Are One (hasta el 7 de junio)

MUNDO - Día Internacional del Niño

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado por teléfono y correo electrónico (hasta el 14 de agosto) (FOTOS VIDEO)

SAN SALVADOR (El Salvador) - Cuarentena en El Salvador por pandemia del coronavirus (hasta el 6 de junio)

COLOMBIA - Cuarentena en Colombia para combatir el coronavirus (hasta el 1 de julio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá) - Nueva fase reapertura en Panamá, se eliminan restricciones por género o número de documento (VIDEO LIVE VIDEO)

LIMA (Perú) - Peruanos retiran hasta USD 3.700 de fondos de pensiones por coronavirus (hasta el 18 de julio) (VIDEO)

ATLANTA (Estados Unidos) - 40° aniversario de la CNN

(+) SAO PAULO (Brasil) - Permiten reapertura de algunos comercios en Sao Paulo (VIDEO)

BRASILIA (Brasil) - Brasil, 'cuarentenas a la carta' y un presidente negacionista

MIAMI BEACH (Estados Unidos) - Reabren las playas de Miami (VIDEO)

BOGOTÁ (Colombia) - Como vivir sin agua corriente en tiempos de coronavirus (FOTOS VIDEO)

SAN SALVADOR (El Salvador) - Primer año en el poder del presidente Nayib Bukele en El Salvador (VIDEO FOTOS)

BRASILIA (Brasil) - Balanza comercial de Brasil en mayo 17H30

MONTREAL (Canadá) - La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) publica sus nuevas consignas sanitarias para el transporte aéreo por la covid-19 18H30

COLOGNY (Suiza) - Conferencia virtual sobre los océanos organizada por el Foro Económico Mundial (hasta el 5)

ESPAÑA - España en estado de alerta en contra del coronavirus (hasta el 6 de junio) (LIVE VIDEO)

REINO UNIDO - Probable levantamiento de medidas de confinamiento por el coronavirus (VIDEO FOTOS)

MOSCÚ (Rusia) - Último día de confinamiento en Moscú (VIDEO LIVE VIDEO)

ALEMANIA - Lufthansa reanuda ciertas rutas europeas

ROMA (Italia) - Reapertura del Coliseo romano a los visitantes (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

(+) FRANCIA - Estado de emergencia sanitaria (hasta el 10 de julio)

REINO UNIDO - Confinamiento contra la propagación del coronavirus (FOTOS VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Reapertura parcial de las escuelas inglesas (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

ESPAÑA - 10 días de duelo nacional por las víctimas de la epidemia de covid-19 (hasta el 5 de junio) (VIDEO)

HOLANDA - Reabren bares, restaurantes y cafés tras el cierre por el coronavirus (VIDEO LIVE VIDEO)

NORUEGA - Reapertura de los bares (LIVE VIDEO VIDEO)

ESTAMBUL (Turquía) - Reapertura del Gran Bazar de Estambul (LIVE VIDEO VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

ESPAÑA - Reabren piscinas, restaurantes y centros comerciales en gran parte de España (VIDEO)

BILBAO (España) - reabre el Museo Guggenheim de Bilbao (FOTOS)

HELSINKI (Finlandia) - Reapertura de restaurantes, bibliotecas y otras instituciones públicas (LIVE VIDEO VIDEO)

SUECIA - Aerolínea SAS retoma vuelos tras cierre por pandemia

ALBANIA - Reapertura de hoteles y fronteras (VIDEO)

PORTUGAL - Reapertura de teatros y cines

MOSCÚ (Rusia) - Putin presenta plan de recuperación económica (VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Teleaudiencia del juicio de extradición contra Julian Assange

(+) VARSOVIA (Polonia) - Senado debate cambios controversiales a las reglas de la elección presidencial 15H00 (hasta el 3)

SIRIA - Enfrentamientos en el noroeste de Siria (hasta el 17 de junio 2020) (INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

RIAD (Arabia Saudita) - Nuevo recorte de un millón de barriles por día de la producción petrolera de Arabia Saudita

BAGDAD (Irak) - Diálogo entre EEUU e Irak sobre el futuro de la presencia militar norteamericana (hasta el 30)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

TÚNEZ - Expira el Estado de emergencia vigente desde 2015 en Túnez (hasta el 29 de noviembre)

(*) ARGEL (Argelia) - Primer ferry entre Argel y Marsella tras medidas de confinamiento 11H00 (FOTOS)

INDIA - Medida de confinamiento por coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

TOGO - Estado de emergencia y toque de queda en Togo por el coronavirus (hasta el 2 de julio)

MALAUI - Campaña electoral en Malaui (hasta el 2 de julio) (VIDEO)

(+) ESPAÑA - Jugadores de La Liga retoman los entrenamientos colectivos

NEWCASTLE (Reino Unido) - Inglaterra reanuda las carreras de caballo

ANDORRA LA VIEJA (Andorra) - Reapertura de fronteras con Francia y España (VIDEO)

MARTES 2 DE JUNIO DE 2020

ARGENTINA - Argentina extiende a 22 de mayo plazo para canje de deuda (VIDEO INFOGRAFÍA)

MÉXICO (México) - Reapertura de los parques al tercio de sus capacidades para permitir actividades al aire libre (VIDEO LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Cuarta ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre las relaciones post-Brexit (hasta el 5) (FOTOS VIDEO)

FRANCIA - Segunda etapa de las medidas de desconfinamiento (LIVE VIDEO VIDEO)

ROMA (Italia) - Reabre exposición sobre Raphael 08H00 (FOTOS)

PARÍS (Francia) - Juicio por el escándalo del medicamento para la diabetes y adelgazante Mediator 08H00 (hasta el 6 de julio) (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

ROMA (Italia) - Día de la República, vuelo de aviones militares sobre Roma (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

(+) BERLÍN (Alemania) - Reunión de dirigentes de la coalición de gobierno alemán para decidir sobre un plan de relanzamiento económico (VIDEO)

VIENA (Austria) - Resultados de concurso de arquitectura para transformar casa natal de Hitler en estación de policía 09H00 (FOTOS VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

RIAD (Arabia Saudita) - Conferencia de donantes para Yemen organizada por Arabia Saudita

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

MUNDO - Día mundial de la bicicleta

CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala) - Familias guatemaltecas siembran huertos para lograr la autosuficiencia alimentaria (VIDEO)

BUENOS AIRES (Argentina) - Marcha Ni Una Menos (5to Aniversario) TBD 19H00 (FOTOS)

ITALIA - Reabren aeropuertos y fronteras para turistas, residentes libres de viajar por todo el país (VIDEO LIVE VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

FLORENCIA (Italia) - Reabren al público la Galería Uffizi 08H00 (FOTOS)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Reabren los casinos de Las Vegas (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Teleconferencia ministerial de países aliados en la lucha contra el Estado Islámico 15H00

FRÁNCFORT (Alemania) - Rueda de prensa del Banco Central Europeo sobre la política monetaria de la Eurozona 12H30 (LIVE VIDEO VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) DUNKERQUE (Francia) - 80° aniversario del fin de la evacuación de Dunkerke

BUDAPEST (Hungría) - Cien años del Tratado de Trianon, que modificó las fronteras de Hungría y redujo la superficie del país (FOTOS VIDEO)

TÚNEZ (Túnez) - Reabren mezquitas y cafés en Túnez tras epidemia de coronavirus

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

HONG KONG (China) - Manifestantes protestan para conmemorar el aniversario de la masacre de la plaza Tiananmén (LIVE VIDEO VIDEO)

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020

MUNDO - Día Mundial del Medio Ambiente (VIDEO)

MÉXICO (México) - Producción y exportación de autos en MAYO 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Datos de desempleo en EEUU en mayo 12H30

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2020

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 15H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

MADRID (España) - El Prado y otros museos en Madrid reabren

ESPAÑA - Levantamiento del estado de emergencia en España (FOTOS VIDEO)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

SEÚL (Corea del Sur) - Día de los Caídos en Corea del Sur (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) PEKÍN (China) - Reabren las universidades en Pekín

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 15H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

