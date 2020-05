Un centro cultural combate al hambre que azota a la turística Antigua Guatemala

Voluntarios de la organización Banderas Blancas Sacatepéquez reparten almuerzos el viernes 29 de mayo en el centro cultural Casa del Río, en Antigua (Guatemala). En la ciudad colonial y turística de Antigua Guatemala, en una de sus empedradas avenidas junto al río Pensativo, un centro cultural promovido por un punk, un cineasta y un artista visual combate al hambre creciente derivada de la pandemia del coronavirus. EFE/Esteban Biba

Antigua (Guatemala), 30 may (EFE).- En la ciudad colonial y turística de Antigua Guatemala, en una de sus empedradas avenidas junto al río Pensativo, un centro cultural promovido por un punk, un cineasta y un artista visual combate el hambre creciente derivada de la pandemia del coronavirus.

Con la finalidad de ayudar a la comunidad "oculta" de la visitada Antigua y sus fascinantes alrededores, donde vive una diversidad de personas en extrema necesidad dada la falta de turismo y atención gubernamental, el centro cultural Casa del Río recibe diariamente a unas 300 personas con almuerzos calientes y reparte bolsas de alimentos semanalmente.

Organizados con una precisión digna de subrayarse, con un estricto dispositivo de limpieza de alcohol líquido rociado al cuerpo y amoniaco disuelto para las suelas de zapatos, los voluntarios, colaboradores y organizadores del centro sitúan con "sana distancia" a los comensales en tres filas distintas: madres solteras, personas de la tercera edad e indigentes.

Cada plato, que varía según las donaciones recibidas por el centro cultural y que incluye un tipo de carne, verduras y carbohidratos hechos en el momento, es colocado sobre un banco en el cual las personas necesitadas lo toman y proceden a comerlo en las cercanías, desinfectadas por el personal del sitio.

OLLAS Y BANDERAS

Uno de los promotores del centro cultural, el músico Mario Alberto López, integrante del grupo de punk Rosa Atómica, cuenta a Efe que desde que la pandemia del COVID-19 comenzó a causar estragos en la economía a finales de marzo, derivado de la cuarentena y la caída del turismo en lugares míticos como Antigua, Casa del Río se preocupó por atender a esos grupos "olvidados" de la colonial urbe.

"Teníamos la intención de ayudar y decidimos crear el colectivo Banderas Blancas Sacatepéquez. Con total independencia y autonomía hemos ido apoyando a las familias necesitadas de la Antigua, a los chicleros (vendedores de dulces), a los lustradores, a los indigentes y las familias y viejitos (tercera edad)", enfatiza López.

Tan pronto se cerró el país, se suspendió el transporte público y se instauró un toque de queda parcial vespertino en marzo, los guatemaltecos más necesitados comenzaron a colocar banderas blancas fuera de sus casas como símbolo de falta de víveres y alimentos y también salieron a la calle con estas mantas a pedir a la gente cualquier tipo de apoyo.

Los artistas del centro cultural convocaron a otros aliados, investigadores, organizaciones solidarias y vecinos que donaban una o dos libras de azúcar, harina, frijol o lo que tuvieran a su alcance e instauraron el colectivo para ir hacia las casas y vecindades detectadas que tenían mayor urgencia a la redonda.

"Casa del Río no maneja fondos para esta temática. Entre nosotros, de nuestro bolsillo, pagamos la renta del local, la luz, la cocina y vamos organizando las donaciones anónimas en especie sin promover ninguna figura política", subraya el músico.

Adicional al reparto de víveres a los alrededores, los artistas se sumaron a principios de mayo al proyecto La Olla Comunitaria, para la preparación y entrega de alimentos calientes a los ciudadanos olvidados por el Gobierno y que a la fecha cuenta con sedes en Ciudad de Guatemala y en las ciudades del interior: Petén, San Juan Chamelco y Cobán (al norte); Quetzaltenango, Santiago Atitlán y Quiché (al oeste); y Escuintla (al sur); además de Santa Tecla, en El Salvador.

En La Casa del Río la gente ha comido desde arroz chino con pollo y verduras con un agua fresca de flor de jamaica y un bollo de pan recién salido del horno, hasta platillos típicos como el jocón (pollo en salsa verde) o carne guisada o pepián -quizá el plato nacional por excelencia además del mítico tamal-.

UNA AVALANCHA SOLIDARIA

Eva Sicán, una cocinera que lleva 20 años elaborando comida para los antigüeños y trabaja en Casa del Río en los eventos culturales, cuenta a Efe que comenzaron preparando 20 platos para la gente y, tan pronto se corrió la voz, sumaron por decenas y cientos las bocas que alimentar hasta llegar a un máximo diario de 350, aunque reconoce que el promedio oscila entre los 250 y 300 personas.

Uno de los asiduos visitantes a la hora del almuerzo es un japonés que se identifica como Toshi, un pianista que lo perdió todo en un robo reciente que sufrió a su casa y que por la crisis se quedó sin trabajo como tallerista en una escuela para maestros de música. A Toshi tampoco lo siguieron contratando para dar clases privadas debido al COVID-19, que ya le ha causado la muerte a 90 personas en Guatemala.

"No tengo nada. En este momento el piano no es prioridad para la gente y mis reservas de alimento en casa ya están así", describe el japonés a Efe mientras hace un gesto con las manos abiertas que simulan un paquete que se ha reducido drásticamente.

Este "acto de amor", como define a la entrega de comida la cocinera Eva Sicán, es también una "oportunidad de generar desarrollo comunitario" y hasta "huertos comunitarios para una mejor alimentación", como asiente Mario Alberto, el músico punk que también se pregunta qué será de la escena "underground" a la que pertenece cuando llegue la "nueva normalidad".

Cada día, observa el artista, "está más complicado y hay más estrés en las calles. La gente está muy asustada", dice sobre un país con el 60 por ciento de personas en la pobreza y uno de cada dos menores con desnutrición aguda, según cifras oficiales y de organismos internacionales.

