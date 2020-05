Reactivación de vuelos en China, superan los de EE.UU.: Gráfico

(Bloomberg) -- Un fortalecimiento gradual de los servicios aéreos nacionales de China significa que las aerolíneas están a punto de operar más vuelos que sus homólogos estadounidenses por primera vez este mes. Si bien la demanda en el país asiático se está reactivando después de la pandemia de coronavirus, los operadores estadounidenses aún están en cuarentena, según datos del proveedor de análisis de aviación Cirium. Las aerolíneas chinas están volando al 65% de su capacidad normal, frente a solo 26% en EE.UU.

Nota Original:China Flights Overtake U.S. Aided by Easing of Lockdown: Chart

