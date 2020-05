Price dará 1.000 dólares a cada jugador de las menores de los Dodgers

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, David Price. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Grandes Ligas (EE.UU.), 29 may (EFE).- El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, David Price, dará a cada jugador de ligas menores que no están en la lista de 40 jugadores de la novena, un total de 1.000 dólares para el mes de junio, de acuerdo a varias fuentes.

Lo anterior, aunque Price aún no ha realizado un lanzamiento oficial para los Dodgers.

De esa manera Price ayudará a poco más de 200 personas que enfrentan dificultades sin precedentes durante la pandemia del coronavirus.

Los Dodgers ya se habían comprometido a continuar con sus pagos de 400 dólares por semana a jugadores de ligas menores, tanto nacionales como aquellos que entrenan fuera de la academia del equipo en la República Dominicana, hasta junio.

Luego de que las Grandes Ligas están teniendo problemas para iniciar la temporada debido a diferencias entre los propietarios y los jugadores en el aspecto económico, es poco probable que las ligas menores tengan lugar en el 2020.

Más de 1.000 jugadores de menores podrían terminar siendo liberados en los próximos días.

Los Atléticos de Oakland recientemente decidieron suspender pagos a finales de esta semana.

La mayoría de esos recortes habrían tenido lugar al final del entrenamiento de primavera si la pandemia no hubiera cerrado los deportes a mediados de marzo, pero la gran probabilidad de un reclutamiento reducido y menos afiliados en 2021 y más allá coloca a los jugadores de ligas menores en una situación especial.

La mayoría de los jugadores de ligas menores ganan por debajo del salario mínimo y no están protegidos por la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas, que se encuentra en una negociación complicada con las mayores sobre la compensación por lo que sería, de llevarse a cabo, una temporada más corta en 2020.

Price, la selección general número uno en 2007, se unió a los Dodgers junto a Mookie Betts en un acuerdo de cinco jugadores con los Medias Rojas de Boston el 10 de febrero.