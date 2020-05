Policía pide al Supremo que Bolsonaro declare sobre supuestas interferencias

En la imagen el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joédson Alves /Archivo

Brasilia, 29 may (EFE).- La Policía Federal (PF) de Brasil pidió este viernes a la Corte Suprema que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, declare sobre las supuestas interferencias del mandatario en la dirección del organismo, como denunció el exjuez y exministro de Justicia Sergio Moro.

El pedido presentado este viernes al Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, también contempló una solicitud para que las investigaciones del caso, abiertas en abril con la salida de Moro y sus acusaciones contra el gobernante, sean extendidas por un plazo más de treinta días.

Según la Policía "es necesaria" la declaración del mandatario para "la adecuada instrucción e las investigaciones" y explicar su supuesta interferencia en la conducción de la entidad, al cambiar al director del organismo.

La investigación intenta establecer si Bolsonaro presionó o intentó interferir en las acciones de la PF, órgano autónomo que depende del Ministerio de Justicia.

Según Moro, quien obtuvo reconocimiento como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, las "injerencias políticas" del mandatario fueron "explícitas" en una reunión ministerial el 22 de abril, días antes de su renuncia al alto cargo en el Gobierno.

El video de esa reunión fue entregado por la Presidencia a la Corte Suprema, que decidió hacerlo público.

En las imágenes, aparece Bolsonaro exaltado y quejándose de que no recibe información suficiente de la PF, afirma que intentó cambiar la dirección de ese organismo y que no lo consiguió, y avisa que lo hará aún en contra de la opinión del todavía ministro Moro, lo cual todavía es analizado en el marco de la investigación.

Además del pedido de declaración de Bolsonaro, la Policía considera que deben hacerse "pruebas de ediciones de los archivos del vídeo" y de un "análisis de los mensajes del teléfono móvil" del exministro Moro que fueron intercambiados con el jefe de Estado.

El jueves, la Fiscalía General se pronunció en contra de la aprehensión del teléfono móvil de Bolsonaro.

El pedido de aprehensión del teléfono de Bolsonaro generó una dura reacción del Gobierno, oficializada en una nota difundida por el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.

En el comunicado Heleno consideró "inconcebible" la sola posibilidad de que ello ocurriera y alertó de que pudiera ser una "interferencia indebida" en la privacidad del gobernante.

"El pedido de aprehensión del teléfono celular del Presidente es inconcebible" y, si ocurriera, sería "una afronta a la autoridad máxima" y "una interferencia inadmisible", que hasta "pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional", dijo en la nota el ministro Heleno, general de la reserva del Ejército.

La investigación a Bolsonaro ha sido una vuelta de tuerca más en un duro pulso que el gobernante mantiene con la Corte Suprema, que ha anulado o moderado varias iniciativas del Gobierno del líder de la ultraderecha, entre ellas una que apuntaba a liberar totalmente la venta de armas a civiles.