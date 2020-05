Perú supera el millón de pruebas y los más de 155.000 casos de COVID-19

Una persona pasa delante de las fotos de médicos peruanos fallecidos instaladas en la fachada de la sede del Colegio Médico, este viernes en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 30 may (EFE).- Perú superó el millón de pruebas de descarte del COVID-19, con más de 48.000 realizadas el viernes, que han confirmado que el número de casos se elevó a 155.671, según informó el mandatario peruano, Martín Vizcarra, en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno.

En su habitual informe sobre el estado de pandemia en el país y las medidas adoptadas para combatirla, Vizcarra declaró que "no hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas hechas cada día".

Recordó que al inicio de la enfermedad la capacidad del sistema de salud peruano era de procesar 350 pruebas al día, luego se subió a 1.000 diarias y en la actualidad se busca tener un promedio de 30.000 pruebas al día.

"Cuando aumentamos la cantidad de pruebas, aumenta la cantidad de personas positivas", indicó el mandatario.

De acuerdo al último reporte oficial, el número de fallecidos se elevó a 4.371 y el número de pacientes hospitalizados asciende a 8.465.

NUEVOS FOCOS DE CONTAGIO

El descarte de la enfermedad se ha realizado también en algunas zonas consideradas focos de contagio como los mercados en los distritos de La Victoria, San Juan de Miraflores, Ate y Callao, donde el promedio de casos detectados eran del 50 % al 60 %, según indicó el jefe de Estado.

"Luego los paraderos de bus, donde se ha encontrado entre 15 y 30 por ciento de contagio, pero es más riesgoso que los mercados, porque el que está en un paradero se va a trasladar varios kilómetros y está trasladando el virus", afirmó Vizcarra.

Este sábado se hizo un control entre los conductores de los camiones de carga, donde el 18 % dio positivo a la enfermedad, señaló.

Respecto a la capacidad hospitalaria, Vizcarra precisó que actualmente hay 12.000 camas disponibles para enfermos con el COVID-19, de las cuales 8.000 están ocupadas con pacientes, pero que el ministerio de Salud trabaja para tener 20.000 camas a fines de junio.

Igualmente, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) existen 1.200 camas pero la meta es llegar a las 2.000 a fines de junio.

EN BÚSQUEDA DE MÁS CAMAS

"Pero, ¿de dónde sacamos las camas nuevas?, tenemos que hacer hospitales con infraestructura rápida y aplicar modelos como el de las torres de la Villa Panamericana, donde hay 1.400 camas", señaló el gobernante respecto al conjunto deportivo levantado el año pasado.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró, por su parte, que "todos los días hacemos esfuerzos por sumar camas de hospitalización y UCI" y que ahora van a desplazar a 5.000 equipos de profesionales para llegar a las casas, especialmente en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, para dar la atención primaria y evitar las hospitalizaciones.

Vizcarra indicó que hasta la fecha se le ha dado el alta médica a más de 65.000 pacientes, como al ministro de Agricultura, Jorge Luis Montenegro, que hoy se reintegró a sus labores, lo cual significa que el 42 % de los casos han superado la enfermedad.

El mandatario remarcó que el 30 % de los casos detectados en el país son asintomáticos, pero que existe un "porcentaje pequeño que es vulnerable" por presentar condiciones previas como diabetes, hipertensión y obesidad.

Instó a la población a mostrar "solidaridad, unión, fe y compromiso para salir adelante" de esta emergencia.

APORTE PARA MÉDICOS FALLECIDOS

Una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para atender a las víctimas de la pandemia ha sido un decreto de urgencia por el cual los funcionarios del Poder Ejecutivo realizarán un aporte de su remuneración mensual a favor de los deudos de los médicos y personal de salud fallecidos por el coronavirus.

Vizcarra indicó que esta medida representa "un monto de alrededor de 8 millones de soles (2,3 millones de dólares), que queremos que vaya dirigido a los deudos del personal de salud fallecido cumpliendo su labor, afectados por el COVID, dando la vida por salvar vidas".

Pidió que esta iniciativa se pueda replicar entre los servidores del Poder Legislativo y Judicial, entre otros organismos, que tienen incluso "niveles remunerativos muy superiores" a los que perciben en el Ejecutivo.

ELECCIONES GENERALES EN 2021

De otro lado, el mandatario ratificó su "compromiso con todos los peruanos" de entregar "el mandato el 28 julio de 2021 al nuevo presidente, hombre o mujer, que ustedes, libre y democráticamente escojan".

"Soy un demócrata que cumple con su palabra", remarcó al pedir al Congreso que se cumpla con los plazos para culminar con la reforma política y convocar al proceso electoral del próximo año.

"Este proceso no puede postergarse, se tiene que llevar a cabo en los plazos que establece la Constitución, pedimos al Congreso que se cumpla este proceso para garantizar que el 28 de julio de 2021, año del Bicentenario de la Independencia, tengamos nuevas autoridades como también nuevos congresistas", expresó.

Igualmente, Vizcarra saludó el voto de confianza dado por el Legislativo al gabinete presidido por Vicente Zeballos y resaltó que en esa sesión plenaria, celebrada el jueves, primó la "sensatez y la voluntad de trabajar por el Perú".

"Lo hemos dicho anteriormente, este es un Gobierno que no está exento de errores o ineficiencias, que las cometemos, pero tenemos un nivel suficiente de autocrítica", afirmó.