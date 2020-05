Personal médico que atiende COVID-19 en Guatemala denuncia falta de pago

Personal médico del hospital de campaña Parque de la Industria realiza una rueda de prensa este sábado durante una manifestación para solicitar más personal e implementos de protección para atender a los pacientes, tal como el pago de sus salarios, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Los trabajadores sanitarios denunciaron este sábado que no han recibido su salario tras dos meses de trabajo. "En esta ocasión recurrimos a los medios de comunicación ya que en anteriores ocasiones no hemos podido hacer llegar este tipo de información a nuestras autoridades inmediatas", dijo una portavoz rueda de prensa. EFE/Esteban Biba

Guatemala, 30 may (EFE).- El personal sanitario del hospital de campaña Parque de la Industria, adaptado específicamente para atender pacientes con COVID-19 en Guatemala, denunció este sábado que no han recibido su salario tras dos meses de trabajo.

"En esta ocasión recurrimos a los medios de comunicación ya que en anteriores ocasiones no hemos podido hacer llegar este tipo de información a nuestras autoridades inmediatas", dijo una portavoz del personal sanitario, en una rueda de prensa en las afueras del hospital.

De acuerdo a los médicos, se les adeudan 68 días de trabajo en el lugar, un centro de convenciones reconvertido en hospital de campaña desde que el 13 de marzo se detectara el primer caso en Guatemala.

La portavoz, acompañada por nueve colegas, explicó que el mensaje de este sábado va "específicamente" dirigido al presidente del país, Alejandro Giammattei, y al ministro de Salud, Hugo Monroy.

El mismo Monroy señaló el viernes por la noche en rueda de prensa que todos los salarios del personal sanitario habían sido pagados.

Otra vocera del personal del hospital explicó este sábado que le daban a las autoridades un plazo de siete días para resolver la ausencia de salarios y otras denuncias como falta de personal y de equipo, pues de lo contrario dimitirían a sus cargos.

Los médicos también agradecieron a las "donaciones" de "equipo y comida" que reciben de la población.

El personal sanitario del hospital ya se había quejado públicamente en ocasiones anteriores de la falta de pago, que incluso llevó a provocar renuncias dentro del nosocomio.

Al menos 260 funcionarios guatemaltecos han contraído la enfermedad entre policías -más de 150- , agentes municipales de tránsito, soldados, miembros del sistema de salud y trabajadores de algunos ministerios, de acuerdo con varias fuentes estatales.

El sábado pasado se registró la primera muerte por coronavirus de un miembro del personal sanitario, un auxiliar de enfermería que laboraba en un hospital en el oeste del país.

Según medios locales, un médico del ámbito privado falleció este viernes también por COVID-19, y dos miembros más del personal sanitario han fallecido por la enfermedad, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Guatemala cuenta con uno de los sistemas sanitarios más débiles del continente, de acuerdo organismos internacionales, y hasta la última actualización del viernes contabilizaba 90 fallecidos y 4.607 contagiados. EFE

