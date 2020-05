Nueva Yok investigará violentas protestas por muerte del afroamericano Floyd

Police and protesters face off in the street during a demonstration over the death of George Floyd in police custody, in Brooklyn, New York, USA, 29 May 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 30 may (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó este sábado que solicitará a la fiscal general del estado, Letitia James, que investigue las protestas que se produjeron el viernes en la Gran Manzana en repudio de la muerte del afroamericano George Floyd y los violentos enfrentamientos con la Policía.

"Anoche vimos enfrentamientos violentos preocupantes en las protestas de Nueva York, en Brooklyn", dijo en una rueda de prensa el gobernador. "Todos hemos visto los vídeos, y le voy a pedir a la fiscal general Letitia James que revise las acciones y los procedimientos que se utilizaron", agregó.

Cuomo subrayó que "el público merece respuestas y merece rendición de cuentas", y que tras conversar con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ambos están de acuerdo en que se necesita una "revisión independiente" de los hechos.

El detonante de las protestas en la ciudad de Nueva York fue la muerte a manos de un policía de Mineápolis (Minesota) de George Floyd, un afroamericano desarmado, el pasado lunes.

Las protestas que comenzaron en Mineapolis se han replicado en ciudades de todo el país y ayer en Nueva York unas 3.000 personas salieron a la calle para pedir justicia por la muerte de Floyd, según datos de la Policía de Nueva York.

Unas 200 personas fueron detenidas, principalmente en varias concentraciones en el barrio de Brooklyn y alrededor de una docena de policías, así como varios manifestantes, resultaron heridos de diversa consideración, algunos seriamente.

Vídeos en redes sociales muestran excesiva fuerza contra manifestantes pacíficos, entre ella una mujer que sufrió un duro golpe en la cabeza tras un violento empujón aparentemente sin razón por parte de uno de los policías.

Ante las nuevas protestas que se esperan este sábado en varias zonas de Nueva York, Cuomo insistió en que "la violencia no es la respuesta, nunca lo es", y recordó unas palabras del icónico activista Martin Luther King: "Responder al odio con odio solo multiplica el odio".

La rueda de prensa de Cuomo se produjo poco después de que el comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, defendiera la actuación de los agentes el viernes y afirmara que los policías habían sido atacados en varios momentos por los manifestantes, que dice lanzaron ladrillos y cócteles molotov, uno de ellos en una furgoneta policial ocupada. “Somos afortunados que no hay muertos hoy”, afirmó.

La primera protesta del viernes se celebró en Foley Square, en Manhattan, si bien las acciones más violentas se registraron en Brooklyn, con tres epicentros: en Prospect Heighs ante el Barclays Center, en el parque de Fort Green, donde se llegó a quemar un coche de policía, y en el cercano barrio de Clinton Hill, donde una comisaría sufrió daños materiales.

En el Barclays Center, protegido por un importante cordón policial, se vivieron momentos de gran tensión, con porrazos de la policía y el uso de gas pimienta.

En las protestas se escucharon con insistencia el "no puedo respirar", las palabras que Floyd decía al policía blanco que colocó una rodilla sobre su cuello y que causó su muerte, y que los neoyorquinos ya gritaron cuando exigían justicia para el también afroamericano Eric Garner, quien murió en Nueva York en julio del 2014 a manos del policía Daniel Pantaleo.