Muertos por COVID-19 en Nicaragua ascenderían a 800, según un informe

Un hombre aborda una unidad de transporte utilizando un tapabocas como medida de prevención ante el COVID-19 en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 30 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este viernes que en Nicaragua han muerto al menos 805 personas con síntomas relacionados con la pandemia, una cantidad superior a los 686 registrados en toda Centroamérica y a los datos oficiales del Ministerio de Salud nicaragüense que reporta 35 fallecidos.

De acuerdo con el Observatorio, solamente en Managua han fallecido 400 personas con signos de COVID-19, desde que la pandemia llegó a Nicaragua, en marzo pasado, hasta el miércoles 27 de mayo.

Entre las personas fallecidas se encuentran 28 integrantes del personal sanitario, que incluyen 8 miembros del personal de enfermería, 7 médicos, y 6 del área administrativa, 2 visitadores médicos, 1 laboratorista, y 4 clasificados como "otros", según el informe.

En los últimos siete días la cifra de muertes se elevó en un 70 % con respecto a la misma cantidad de días anteriores, según el reporte del Observatorio Ciudadano.

En el informe se señaló que, hasta hace dos días, unas 3.725 personas habían sufrido síntomas de COVID-19, lo que demostró un incremento del 60 % de los casos entre el 20 y e 27 del presente mes en el país.

MANEJO "SINGULAR"

El dato de infectados con el coronavirus SARS-coV-2 incluye a 348 trabajadores de la salud, según el reporte independiente.

El Gobierno de Nicaragua ha informado hasta el momento de 759 afectados por la pandemia y 35 fallecidos.

Según el Observatorio, la variación en las cifras puede ser por las 105 irregularidades que han documentado, entre respuestas inadecuadas del Ministerio de Salud, y exposiciones de personas en actividades o aglomeraciones.

La forma en que el presidente Daniel Ortega ha manejado la pandemia, que su mismo Gobierno califica de "singular", ha sido criticada, ya que no ha impuesto restricciones como confinamientos o distanciamiento social.

Ortega, como otros mandatarios del continente americano, sostiene que debe cuidar que la economía del país no sea afectada por los confinamientos.

La Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han mostrado su preocupación y han solicitado al Gobierno de Nicaragua autorización para constatar en el terreno la situación.

Además, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han llamado a Ortega a garantizar el derecho a la salud.