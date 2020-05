México notifica jornada de 371 decesos y 3.227 contagios por la COVID-19

Fotografía cedida por la presidencia de México, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 29 may (EFE).- México reportó este viernes 3.227 nuevos contagios y 371 decesos a causa del COVID-19 para llegar a 84.627 casos confirmados con 9.415 muertes desde el inicio de la pandemia, informaron este viernes las autoridades de salud.

A un día de terminar las jornadas de sana distancia para dar paso a la normalidad el 1 de junio, los casos confirmados mostraron un aumento del 4 % en comparación con los 81.400 del día anterior, señaló el reporte técnico diario.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que 16.209 personas mostraron síntomas en los últimos catorce días, por lo que se consideran "el elemento que en este momento contribuye a la transmisión de COVID-19".

Durante esta jornada, los casos activos disminuyeron en 106 con respecto a los 16.315 que las autoridades notificaron en el reporte técnico anterior.

Los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 llegaron a 9.415 desde el inicio de la pandemia el 28 de febrero pasado, con los 371 que se notificaron en las últimas 24 horas, señaló el subsecretario mexicano.

Las autoridades tienen 818 muertes sospechosas que están a la espera del resultado de los estudios de laboratorio para determinar si se suman o no a la estadística de víctimas fatales causadas por el virus, explicó.

Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casos confirmados y activos, con 23.623 y 4.027, respectivamente, seguido por el Estado de México, con 14.603 contagios acumulados y 2.071 que están activos, comentó.

López-Gatell notificó de un total de 38.846 casos sospechosos acumulados, 140.553 que dieron negativos en sus pruebas y un universo de 264.026 pacientes estudiados desde que el inicio de la epidemia el 28 de febrero pasado.

Al día de hoy, en México se presentó una ocupación de camas generales de hospital del 40 % y de un 36 % en las camas de terapia intensiva, en ambos casos con un aumento de un punto porcentual más que la jornada anterior.

El funcionario mexicano de la salud confirmó que en el país tiene a disposición 280.575 pruebas para ser utilizados a los enfermos, ya sea en 10 % de los enfermos no graves y al 100 % de los que están en estado de gravedad.

México terminará este sábado 30 de mayo las jornadas de sana distancia para mitigar la propagación que comenzaron en marzo pasado y a partir del 1 de junio se alista para volver a la normalidad con base en un semáforo de cuatro colores que marcarán los niveles de seguridad en todas las localidades.