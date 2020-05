Los Sebastianes lanzan su disco más versátil con romance y hasta reguetón

La banda Los Sebastianes. EFE/Javier Rojas/Archivo

Miami, 30 may (EFE).- El segundo disco de la Banda Los Sebastianes, "La vida en un trago", es una prueba de que la música de banda es más que un género del regional mexicano. Según dijeron los artistas de este grupo a Efe, eso es lo que estaban buscando cuando decidieron incluir reguetón y otros ritmos inesperados.

"Queremos que nuestra música se escuche en todas partes. Sin límites y por eso no nos ponemos límites en todo lo que hacemos o con quien lo hacemos", dijo Armando Celis, conocido como "El Chocomilk".

Una prueba de ello es el sencillo "La vida en un trago", que escogieron para acompañar el lanzamiento del disco del mismo nombre.

Se trata de una canción que grabaron mucho antes de que comenzara la pandemia, pero que es tanto una despedida a los que se fueron, como una reflexión filosófica sobre la vida.

También su tema "Abre tu boquita", el primer reguetón inédito del grupo, en el que el dembow se toca con tubas, tarolas y trompetas, los poderosos metales típicos de la banda.

"Salió muy padre (muy bien)", afirmó Choco, muy "orgulloso" de que la agrupación sea una de las pioneras en empujar las barreras del género.

Pero tanto él como Andrés Padilla, quienes conversaron desde su ciudad de Mazatlán, en el estado mexicano de Sinaloa, aseguraron que el disco es más que un experimento musical.

"Es una producción que acompaña a los fans en todos los estados de ánimo, en especial en todas las etapas del amor", indicó Padilla, quien a sus 20 años es el más joven del grupo formado por 18 músicos.

"Está bueno para enamorarse, para sufrir y hasta para limpiar", agregó entre risas Choco, quien explicó que se trata de un disco de ocho canciones, que forma parte de un proyecto más amplio que se completará en unos meses.

Estos ocho temas, que incluyen además "Impasible", "Tu mero mero", "Lo mejor que me ha pasado", "Impasible", "Traigo sal" y "Olvidarte no es lo mío", cuentan con autores como Horacio Palencia, Edgar Barrera, Christian Nodal, Luciano Luna, Tony Montoya, Juan Diego Sandoval, Erika Vidrio, Lalo Ayala, Gussy Lao, Max Cantú, Francisco 'El Chulo' Jiménez y Zeus Cuadras.

BUSCANDO A LOS JÓVENES

"La vida en un trago" representa además una celebración del octavo aniversario de Banda Los Sebastianes, que se ha convertido en uno de los grupos más exitosos del género en los últimos años.

Tanto, que en 2019 debieron crear un sistema para autenticar los anuncios de sus conciertos, pues había promociones y ventas de presentaciones falsos y han pedido a sus fans que no compren nada sin verificar en las redes sociales de la banda.

Además, usan una mariposa digital en azul para identificar los verdaderos.

Fue justamente el año pasado cuando la popularidad de Los Sebastianes explotó con su éxito “A través del vaso”, que enero se convirtió en su primer número úno de la lista Billboard de música latina. La canción tiene más de 217 millones de visualizaciones en YouTube en la actualidad.

"Hemos estado siempre abiertos a seguir evolucionando con nuestra música y eso nos ha puesto en los ojos de muchos jóvenes, es algo que nos hace sentir muy orgullosos", señaló Choco.

Estos esfuerzos incluyen “Un año”, su colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, y “Suena El Dembow”, con Joe Montana.

EL EFECTO CORONA

Para Banda Los Sebastianes, el confinamiento por el coronavirus ha sido una experiencia muy enriquecedora en lo personal y en lo musical. “Hemos usado el tiempo para cuidar todos los detalles del disco y ponerlo lo más perfecto posible”, dijo Padilla.

Choco, con el humor que lo caracteriza, agregó: “lo hicimos como si lo hubiese hecho una mujer, pendientes de todo. Así como una mujer se ocupa de lucir perfecta para tomarse una foto en Instagram”.

Las risas paran cuando hablan del efecto de la pandemia en la economía de la banda, pues el grueso de sus ingresos vienen de los espectáculos en vivo, aunque afirman que “por ahora" están bien.

"Cuidando los ahorros, pero bien", cerraron.

Alicia Civita