Junta de gobernadores votará el jueves para aprobar el reinicio de temporada

Nueva York (EE.UU.), 29 may (EFE).- Se prevé que la junta de gobernadores de la NBA lleve a cabo una votación el jueves en la que los propietarios podrían aprobar la recomendación del comisionado Adam Silver sobre un formato para reiniciar la temporada en Orlando (Florida).

Lo anterior de acuerdo con varias fuentes cercanas a las negociaciones.

Las mismas fuentes indicaron que hay un fuerte apoyo para contar con un plan que llevaría en julio a 22 equipos a lo que han llamado la "burbuja", el complejo Wide World of Sports de Disney, en donde estarían reunidos todos los equipos.

Agregan que es probable que ese formato incluya partidos de temporada regular y de play-in para competir por los lugares de desempate en las conferencias Este y Oeste.

La NBA necesita una mayoría de tres cuartos de los propietarios para aprobar un plan de regreso a la actividad, y la mayor parte de los propietarios dijo que desea volver a la acción.

La NBA aún tiene que respaldar un plan de reinicio, y sólo una de las cuatro ideas presentadas en la convocatoria de la junta de gobernadores del viernes, traer de vuelta a los 30 equipos, ya no se considera una consideración legítima, dijeron las fuentes.

El plan de 22 equipos incluiría a los equipos que están actualmente dentro de seis juegos para conseguir la postemporada.

Bajo esa medida entrarían los Pelicans de Nueva Orleans, los Suns de Phoenix, los Trail Blazers de Portland, los Kings de Sacramento y los Spurs de San Antonio, al igual que los Wizards de Washington, como el único equipo dentro de los seis juegos para conseguir la octava clasificación en la Conferencia Este.

Otra propuesta vigente es para incluir a 20 equipos, que incluiría a los Pelicans, los Trail Blazers, los Spurs y los Kings,

Las fuentes dicen que las discusiones se han centrado en estos dos formatos, además de tener varios partidos de temporada regular y un torneo de play-in para decidir los participantes de la postemporada.