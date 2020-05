Guatemala registra 10 muertos por COVID-19 y 259 nuevos contagios en 24 horas

El país centroamericano sumó 259 nuevos contagios en la últimas 24 horas para un total de 4.607 casos de coronavirus en su territorio, según precisó en cadena nacional el ministro de Salud, Hugo Monroy. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 29 may (EFE).- Guatemala registró este viernes diez muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 y llegó a 90 fallecidos en total por COVID-19 desde que el pasado 13 de marzo se detectara el primer caso.

El país centroamericano sumó 259 nuevos contagios en la últimas 24 horas para un total de 4.607 casos de coronavirus en su territorio, según precisó en cadena nacional el ministro de Salud, Hugo Monroy.

Los diez decesos de este viernes representan la segunda cantidad más alta en un solo día, por debajo del pasado jueves en el que se contabilizaron doce fallecimientos por COVID-19. Anteriormente el país no había superado las cinco muertes diarias.

De acuerdo a Monroy, los fallecidos fueron seis hombres y cuatro mujeres, el 80 % de todos ellos con edades superiores a los 62 años.

Al menos 260 funcionarios guatemaltecos han contraído la enfermedad entre policías -más de 150- , agentes municipales de tránsito, soldados, miembros del sistema de salud y trabajadores de algunos ministerios, de acuerdo con varias fuentes estatales.

El sábado pasado se registró la primera y única muerte por coronavirus de un miembro del personal sanitario, un auxiliar de enfermería que laboraba en un hospital en el oeste del país.

Según medios locales, un médico del ámbito privado falleció este viernes también por COVID-19, supuestamente al contagiarse de un paciente.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, había decretado una cuarentena general el 15 de marzo y toque de queda desde el 22 de marzo, cuando se contabilizaban 18 casos y un fallecido, pero el 3 de mayo decidió la reapertura gradual de actividades.

La reapertura, sin embargo, se vio interrumpida el 14 de mayo cuando el conservador Giammattei, médico de profesión, ordenó a la población confinarse durante 21 horas diarias los viernes, sábados y domingos debido al ascenso de casos.

Actualmente, Guatemala se encuentra bajo toque de queda de cinco de la tarde a cinco de la mañana de lunes a viernes, y en confinamiento total los fines de semana.

Las autoridades sanitarias efectuaron 1.341 pruebas en las últimas 24 horas para detectar los 259 nuevos casos.

Guatemala ha realizado a la fecha un promedio de alrededor de 1.400 tests diarios para detectar el coronavirus SARS-CoV-2 por cada millón de habitantes, aún lejos del promedio del continente que ronda las 4.000 pruebas por cada millón de habitantes, según diversas fuentes.

Las autoridades de salud han explicado además que alrededor del 25 % de los 1.400 tests diarios se utilizan en los pacientes internados, para verificar si han sobrepasado la enfermedad o no.