Fundamedios condena arresto de periodista de CNN que cubría protestas en EE.UU.

Protesters march peacefully thru downtown Minneapolis response to the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota USA, 29 May 2020. EFE/EPA/CRAIG LASSIG

Miami, 30 may (EFE).- La organización no gubernamental Fundamedios condenó este sábado la detención de un equipo de noticias de la cadena CNN cuando realizaban su cobertura noticiosa de los incidentes en Minneapolis (Minnesota) tras la muerte del afroamericano George Floyd.

Ómar Jiménez, Bill Kirkos y Leonel Méndez fueron detenidos por la Policía estatal de Minnesota cuando estaban en directo retransmitiendo las protestas raciales en Minneapolis y liberados horas después.

Este arresto, por el que se disculpó el gobernador estatal, el demócrata Tim Walz, "evidencia una vez más el discriminen contra los periodistas", denunció Fundamedios, organización que promueve la libertad de prensa y el acceso a la información en las Américas y Estados Unidos.

"Emitimos esta alerta en vista de que se trata de una grave violación de la libertad de prensa y de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, toda vez que estos hechos son de gran interés e importancia para la comunidad, quien tiene el derecho de ser informada para exigir responsabilidad a los funcionarios y el sector público", indicó la ONG.

La "preocupación" de Fundamedios se debe a que fueron detenidos a pesar de identificarse como periodistas, "sin causa aparente" y en pleno ejercicio de su labor informativa.

Fundamedios también cuestionó si detrás del arresto hay cuestiones raciales, dado que tanto Omar como Lionel Jiménez son de origen hispano.

"¿Fueron sus arrestos motivados por el discrimen a las minorías raciales y contra los periodistas?", se pregunta la organización, que señala que otro corresponsal de CNN, en su caso anglosajón, se "encontraba a poca distancia de los hechos, pero no fue detenido".

Fundamedios asegura que está estudiando casos similares en los que se ha "negado el acceso a la información" a periodistas latinos en una "deplorable conducta" que afecta su capacidad de informar a esta comunidad y "atenta contra la libertad de expresión y prensa".

El equipo de CNN, con el reportero Ómar Jiménez, de raza negra y origen colombiano, a la cabeza, estaban reportando las protestas surgidas después de que el lunes pasado el afroamericano George Floyd muriera después de ser detenido por un supuesto caso de fraude.

Su detención fue grabada en video, y se le puede ver tendido boca abajo con un agente de policía con una rodilla presionando el cuello de la víctima, que se quejaba de que no podía respirar.

Este viernes, el agente, Derek Chauvin, fue detenido y acusado de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente, aunque eso no ha hecho que las protestas se calmaran tanto en Mineapolis como en otras partes del país, donde se registraron incidentes a últimas horas de ayer.